У Чорнобилі помітили собак із блакитною шерстю: вчені шукають пояснення дивному феномену
Київ • УНН
У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували собак із блакитною шерстю. Волонтери підозрюють, що тварини могли потрапити у хімічну речовину, і намагаються їх упіймати для обстеження.
На території Чорнобильської зони відчуження вперше зафіксували собак із яскраво-блакитною шерстю. Волонтери з організації "Собаки Чорнобиля", які піклуються про тварин у зоні лиха, повідомили, що тиждень тому цих псів бачили з нормальною шерстю, а тепер вона має неприродний відтінок. Команда підозрює, що тварини могли потрапити у хімічну речовину, і намагається їх упіймати для обстеження. Про це йдеться у матеріалі Daily Мail, пише УНН.
Деталі
Організація, що з 2017 року опікується близько 700 собаками у зоні площею 18 квадратних миль, наголосила: попри дивний колір, тварини залишаються активними та здоровими. Усі вони є нащадками домашніх улюбленців, покинутих після аварії на ЧАЕС 1986 року.
Науковці вже кілька років досліджують цих тварин, адже попередні аналізи виявили генетичні мутації, що роблять їх стійкішими до радіації та токсичного середовища. Дослідники з Колумбійського університету у США встановили, що у собак сформувалися унікальні гени, пов’язані з впливом забруднення навколишнього середовища.
Поки що незрозуміло, чи блакитне забарвлення пов’язане з радіацією, мутаціями чи хімічним впливом, однак феномен уже привернув увагу генетиків і екологів у всьому світі.
У Чорнобильській зоні на міні підірвався кінь Пржевальського, занесений до Червоної книги20.06.25, 20:20 • 3461 перегляд