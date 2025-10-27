$42.000.10
48.770.22
ukenru
Ексклюзив
27 жовтня, 14:34 • 24120 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек ВІДЕОVideo
Ексклюзив
27 жовтня, 14:25 • 36350 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерахPhoto
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 51799 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 11:47 • 42004 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
27 жовтня, 10:46 • 44922 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 40016 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 42438 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 37044 перегляди
В Одеському СІЗО ув’язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34923 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 28733 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
27 жовтня, 12:53 • 51799 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 97993 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати25 жовтня, 09:55 • 120005 перегляди
У Чорнобилі помітили собак із блакитною шерстю: вчені шукають пояснення дивному феномену

Київ • УНН

 • 686 перегляди

У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували собак із блакитною шерстю. Волонтери підозрюють, що тварини могли потрапити у хімічну речовину, і намагаються їх упіймати для обстеження.

У Чорнобилі помітили собак із блакитною шерстю: вчені шукають пояснення дивному феномену

На території Чорнобильської зони відчуження вперше зафіксували собак із яскраво-блакитною шерстю. Волонтери з організації "Собаки Чорнобиля", які піклуються про тварин у зоні лиха, повідомили, що тиждень тому цих псів бачили з нормальною шерстю, а тепер вона має неприродний відтінок. Команда підозрює, що тварини могли потрапити у хімічну речовину, і намагається їх упіймати для обстеження. Про це йдеться у матеріалі Daily Мail, пише УНН.

Деталі

Організація, що з 2017 року опікується близько 700 собаками у зоні площею 18 квадратних миль, наголосила: попри дивний колір, тварини залишаються активними та здоровими. Усі вони є нащадками домашніх улюбленців, покинутих після аварії на ЧАЕС 1986 року.

Науковці вже кілька років досліджують цих тварин, адже попередні аналізи виявили генетичні мутації, що роблять їх стійкішими до радіації та токсичного середовища. Дослідники з Колумбійського університету у США встановили, що у собак сформувалися унікальні гени, пов’язані з впливом забруднення навколишнього середовища.

Поки що незрозуміло, чи блакитне забарвлення пов’язане з радіацією, мутаціями чи хімічним впливом, однак феномен уже привернув увагу генетиків і екологів у всьому світі.

У Чорнобильській зоні на міні підірвався кінь Пржевальського, занесений до Червоної книги20.06.25, 20:20 • 3461 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоПогода та довкілля
Тварини
Сполучені Штати Америки