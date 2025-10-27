В Чернобыле заметили собак с голубой шерстью: ученые ищут объяснение странному феномену

$42.000.10
Эксклюзив
27 октября, 14:34 • 23491 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
27 октября, 14:25 • 35407 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 50725 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 11:47 • 41191 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
27 октября, 10:46 • 44183 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 39938 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 42377 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 37024 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34903 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28716 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Теги
Авторы
5 классических пуншей для Хэллоуина: согрейтесь и настройтесь на атмосферу праздникаPhoto16:54 • 23524 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo27 октября, 13:30 • 37234 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
27 октября, 12:53 • 50714 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 97752 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 119749 просмотра
В Чернобыле заметили собак с голубой шерстью: ученые ищут объяснение странному феномену

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали собак с голубой шерстью. Волонтеры подозревают, что животные могли попасть в химическое вещество, и пытаются их поймать для обследования.

В Чернобыле заметили собак с голубой шерстью: ученые ищут объяснение странному феномену

На территории Чернобыльской зоны отчуждения впервые зафиксировали собак с ярко-голубой шерстью. Волонтеры из организации "Собаки Чернобыля", которые заботятся о животных в зоне бедствия, сообщили, что неделю назад этих псов видели с нормальной шерстью, а теперь она имеет неестественный оттенок. Команда подозревает, что животные могли попасть в химическое вещество, и пытается их поймать для обследования. Об этом говорится в материале Daily Mail, пишет УНН.

Детали

Организация, которая с 2017 года опекает около 700 собак в зоне площадью 18 квадратных миль, подчеркнула: несмотря на странный цвет, животные остаются активными и здоровыми. Все они являются потомками домашних любимцев, брошенных после аварии на ЧАЭС в 1986 году.

Ученые уже несколько лет исследуют этих животных, ведь предыдущие анализы выявили генетические мутации, делающие их более устойчивыми к радиации и токсичной среде. Исследователи из Колумбийского университета в США установили, что у собак сформировались уникальные гены, связанные с влиянием загрязнения окружающей среды.

Пока непонятно, связано ли голубое окрашивание с радиацией, мутациями или химическим воздействием, однако феномен уже привлек внимание генетиков и экологов во всем мире.

В Чернобыльской зоне на мине подорвалась лошадь Пржевальского, занесенная в Красную книгу20.06.25, 20:20 • 3461 просмотр

Степан Гафтко

ОбществоПогода и окружающая среда
Животные
Соединённые Штаты