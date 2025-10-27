В Чернобыле заметили собак с голубой шерстью: ученые ищут объяснение странному феномену
В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали собак с голубой шерстью. Волонтеры подозревают, что животные могли попасть в химическое вещество, и пытаются их поймать для обследования.
На территории Чернобыльской зоны отчуждения впервые зафиксировали собак с ярко-голубой шерстью. Волонтеры из организации "Собаки Чернобыля", которые заботятся о животных в зоне бедствия, сообщили, что неделю назад этих псов видели с нормальной шерстью, а теперь она имеет неестественный оттенок. Команда подозревает, что животные могли попасть в химическое вещество, и пытается их поймать для обследования. Об этом говорится в материале Daily Mail, пишет УНН.
Детали
Организация, которая с 2017 года опекает около 700 собак в зоне площадью 18 квадратных миль, подчеркнула: несмотря на странный цвет, животные остаются активными и здоровыми. Все они являются потомками домашних любимцев, брошенных после аварии на ЧАЭС в 1986 году.
Ученые уже несколько лет исследуют этих животных, ведь предыдущие анализы выявили генетические мутации, делающие их более устойчивыми к радиации и токсичной среде. Исследователи из Колумбийского университета в США установили, что у собак сформировались уникальные гены, связанные с влиянием загрязнения окружающей среды.
Пока непонятно, связано ли голубое окрашивание с радиацией, мутациями или химическим воздействием, однако феномен уже привлек внимание генетиков и экологов во всем мире.
