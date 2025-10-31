$42.080.01
В Южной Испании зафиксировали редкую иберийскую рысь с белой шерстью

Киев • УНН

 • 102 просмотра

Фотограф-любитель Анхель Идальго зафиксировал в дикой природе иберийскую рысь с лейцизмом в горных хребтах Хаэна на юге Испании. Это подтверждает успех программ по восстановлению популяции Lynx pardinus, которая с 2011 года начала восстанавливаться на Пиренейском полуострове.

В Южной Испании зафиксировали редкую иберийскую рысь с белой шерстью
Фото: Анхель Идальго Instagram angeliyo_o

В горных хребтах Хаэна на юге Испании фотограф-любитель Анхель Идальго запечатлел в дикой природе иберийскую рысь с лейцизмом – редкой генетической аномалией, вызывающей частичное или полное отсутствие пигментации кожи. Этот случай подтверждает успех программ по восстановлению популяции Lynx pardinus, которая с 2011 года, когда вид был на грани исчезновения, начала восстанавливаться на Пиренейском полуострове. Об этом сообщает Еuro News, пишет УНН.

Подробности

По словам Идальго, животное было зафиксировано без ошейника для слежения, что подтверждает его пребывание в дикой природе.

Белый призрак средиземноморского леса 

– описал фотограф свой кадр.

В Чернобыльской зоне на мине подорвалась лошадь Пржевальского, занесенная в Красную книгу20.06.25, 20:20 • 3489 просмотров

По данным Министерства экологического перехода Испании, в 2023 году численность иберийских рысей превысила 2000 особей, распространенных по Испании и Португалии. Они населяют Сьерра-Морену, горы Толедо, испано-португальский бассейн рек Гвадиана и Доньяна, а также районы повторного введения, такие как Сьерра-Палентина – места, где несколько лет назад существование вида было немыслимым.

Несмотря на успехи, иберийская рысь остается уязвимым видом по оценке Международного союза охраны природы, а случай с белой особью стал важным сигналом об эффективности усилий по сохранению этого уникального представителя средиземноморской фауны.

В Чернобыле заметили собак с голубой шерстью: ученые ищут объяснение странному феномену27.10.25, 22:56 • 8073 просмотра

Степан Гафтко

Новости МираПогода и окружающая среда
Животные
Испания
Португалия