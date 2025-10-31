Испания проведет "секретный и закрытый" саммит "коалиции желающих" - СМИ

МИД Испании проведет "своего рода секретный и закрытый" саммит "Коалиции желающих" в следующий вторник, 4 ноября, сообщает El Mundo, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, к которому получила доступ газета, это встреча на уровне генеральных директоров 35 стран, входящих в коалицию, чтобы обсудить, как продолжить помощь Украине.

Это будет насыщенный рабочий день, который начнется в 9:00 и закончится после 15:30 (по местному времени - ред.). В программе - две дискуссионные сессии, посвященные продвижению помощи Киеву в преддверии четвертой годовщины войны. Встреча организована в условиях строжайшей секретности. Участникам, по сути, запрещено пользоваться мобильными телефонами (они будут храниться в специально отведенном месте) и не следует разглашать ход встречи: "Просим делегатов не публиковать информацию о встрече на публичных платформах или в социальных сетях", - просят они - пишет издание.

В первой сессии участники обсудят, как увеличить поддержку Украины, с целью продолжить обсуждение способов удовлетворения неотложных финансовых потребностей Украины, включая потребности, связанные с ее военными и оборонными усилиями, а также координацию инициатив, направленных на усиление давления на россию. Среди прочего, участники стремятся уточнить приоритеты в оказании помощи и достичь договоренностей.

После этого министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес выступит с получасовым заявлением, в котором поделится своим взглядом с делегациями. Однако министр иностранных дел Испании не будет присутствовать на каждом рабочем заседании, поскольку это является более низким уровнем.

Во время вторых дебатов стороны постараются выработать общий подход к гарантиям безопасности для Украины, обменявшись мнениями относительно текущих обсуждений этих гарантий. Особое внимание будет уделено правовым, политическим и дипломатическим рамкам, а также потенциальному вкладу "Коалиции желающих" в сдерживание будущей российской агрессии, пишет издание.

Дополнение

Эта встреча состоится через две недели после встречи президентов и премьер-министров в Лондоне, посвященной поддержке Украины. На той встрече они обсудили необходимость отправки ракет Tomahawk для Украины и возможное использование российских активов, замороженных в европейских банках. Последний вопрос является сложным, и страны еще должны найти решение, пишет издание.