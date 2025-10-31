Іспанія проведе "секретний та закритий" саміт "коаліції охочих" - ЗМІ

$42.080.01
48.980.00
ukenru
12:08 • 334 перегляди
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити
Ексклюзив
10:56 • 11301 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
10:52 • 8566 перегляди
"Історична подія": Кравченко повідомив про перший випадок передачі російського військового іноземній державі для судуVideo
Ексклюзив
09:39 • 15471 перегляди
Нападникам на ТЦК в Одесі біля 7 км загрожує від 5 до 15 років: справу розслідує СБУ
08:46 • 22458 перегляди
Труханову обиратимуть запобіжний захід сьогодні у Печерському суді о 14:00
07:56 • 13428 перегляди
За вибух на пошті у Києві затримали 40-річного чоловіка: він робив "сувеніри з боєприпасів"
07:53 • 23404 перегляди
росія атакувала Україну ракетою, що спонукала Трампа вийти з ядерного договору - Reuters
07:20 • 21858 перегляди
В Україну йде тепла погода з дощами у деяких регіонах: синоптик озвучила прогноз на 1 і 2 листопада
06:45 • 24278 перегляди
МАГАТЕ після атаки рф на Україну зафіксувало пошкодження критичних для ядерної безпеки підстанцій
31 жовтня, 05:58 • 21093 перегляди
Російські атаки вночі пошкодили залізничну інфраструктуру на Сумщині та Харківщині: є зміни у графіку – Укрзалізниця
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярнi новини
Командири рф страчують солдатів, які відмовляються воювати в Україні – розслідування "Верстки"31 жовтня, 02:35 • 34405 перегляди
Під володимиром у рф атакований дронами один із найбільших енерговузлів регіону – OSINT-аналіз ASTRA31 жовтня, 02:45 • 22648 перегляди
Боїв за добу поменшало майже на чверть: Генштаб оновив карту бойових дійPhoto06:24 • 30032 перегляди
Графіки відключень світла діють цілодобово, рф знову атакувала енергетику08:39 • 24913 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 17078 перегляди
Публікації
Найкращий актив - це ти: чому ментальне здоров'я і розвиток важливіші за депозити12:08 • 338 перегляди
Ректор-втікач продовжує працювати у Державному біотехнологічному університеті: у МОН ігнорують вирок суду щодо нардепа Андрія Одарченка
Ексклюзив
10:56 • 11303 перегляди
Мультфільми з моторошним шармом: що подивитися на ГелловінPhoto10:39 • 10011 перегляди
Що садити у листопаді: як підготувати город до зими та закласти майбутній урожайPhoto09:35 • 17097 перегляди
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні 30 жовтня, 11:42 • 63940 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Музикант
Володимир Зеленський
Джером Пауелл
Андрій Одарченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Китай
Одеса
Реклама
УНН Lite
Для фінального сезону "Дивних див" показали офіційний трейлерVideo11:19 • 1536 перегляди
Король Британії позбавив принца Ендрю титулу: тепер він - Ендрю Маунтбеттен Віндзор30 жовтня, 19:41 • 24593 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 57064 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 61615 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 83865 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Financial Times
Серіали
Фільм

Іспанія проведе "секретний та закритий" саміт "коаліції охочих" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1244 перегляди

МЗС Іспанії організовує закритий саміт "Коаліції охочих" 4 листопада для обговорення подальшої допомоги Україні. Зустріч на рівні гендиректорів 35 країн зосередиться на збільшенні підтримки та гарантіях безпеки.

Іспанія проведе "секретний та закритий" саміт "коаліції охочих" - ЗМІ

МЗС Іспанії проведе "свого роду секретний та закритий" саміт "Коаліції охочих" наступного вівторка, 4 листопада, повідомляє El Mundo, пише УНН.

Деталі

Згідно з документом, до якого отримала доступ газета, це зустріч на рівні генеральних директорів 35 країн, які входять до коаліції, щоб обговорити, як продовжити допомогу Україні.

Це буде насичений робочий день, який розпочнеться о 9:00 та закінчиться після 15:30 (за місцевим часом - ред.). У програмі — дві дискусійні сесії, присвячені просуванню допомоги Києву напередодні четвертої річниці війни. Зустріч організована в умовах найсуворішої таємності. Учасникам, по суті, заборонено користуватися мобільними телефонами (вони зберігатимуться у спеціально відведеному місці) і не слід розголошувати перебіг зустрічі: "Просимо делегатів не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", - просять вони

- пише видання.

У першій сесії учасники обговорять, як збільшити підтримку України, з метою продовжити обговорення способів задоволення невідкладних фінансових потреб України, включаючи потреби, пов'язані з її військовими та оборонними зусиллями, а також координацію ініціатив, спрямованих на посилення тиску на росію. Серед іншого, учасники прагнуть уточнити пріоритети у наданні допомоги та досягти домовленостей.

Після цього міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес виступить із півгодинною заявою, у якій поділиться своїм поглядом з делегаціями. Однак міністр закордонних справ Іспанії не буде присутнім на кожному робочому засіданні, оскільки це є більш низьким рівнем.

Під час других дебатів сторони намагатимуться виробити спільний підхід до гарантій безпеки для України, обмінявшись думками щодо поточних обговорень цих гарантій. Особливу увагу буде приділено правовим, політичним та дипломатичним рамкам, а також потенційному внеску "Коаліції охочих" у стримування майбутньої російської агресії, пише видання.

Доповнення

Ця зустріч відбудеться за два тижні після зустрічі президентів та прем'єр-міністрів у Лондоні, присвяченій підтримці України. На тій зустрічі вони обговорили необхідність відправлення ракет Tomahawk для України та можливе використання російських активів, заморожених у європейських банках. Останнє питання є складним, і країни ще мають знайти рішення, пише видання.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Соціальна мережа
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
Україна
Лондон
Київ