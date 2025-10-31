Іспанія проведе "секретний та закритий" саміт "коаліції охочих" - ЗМІ
Київ • УНН
МЗС Іспанії організовує закритий саміт "Коаліції охочих" 4 листопада для обговорення подальшої допомоги Україні. Зустріч на рівні гендиректорів 35 країн зосередиться на збільшенні підтримки та гарантіях безпеки.
МЗС Іспанії проведе "свого роду секретний та закритий" саміт "Коаліції охочих" наступного вівторка, 4 листопада, повідомляє El Mundo, пише УНН.
Деталі
Згідно з документом, до якого отримала доступ газета, це зустріч на рівні генеральних директорів 35 країн, які входять до коаліції, щоб обговорити, як продовжити допомогу Україні.
Це буде насичений робочий день, який розпочнеться о 9:00 та закінчиться після 15:30 (за місцевим часом - ред.). У програмі — дві дискусійні сесії, присвячені просуванню допомоги Києву напередодні четвертої річниці війни. Зустріч організована в умовах найсуворішої таємності. Учасникам, по суті, заборонено користуватися мобільними телефонами (вони зберігатимуться у спеціально відведеному місці) і не слід розголошувати перебіг зустрічі: "Просимо делегатів не публікувати інформацію про зустріч на публічних платформах або в соціальних мережах", - просять вони
У першій сесії учасники обговорять, як збільшити підтримку України, з метою продовжити обговорення способів задоволення невідкладних фінансових потреб України, включаючи потреби, пов'язані з її військовими та оборонними зусиллями, а також координацію ініціатив, спрямованих на посилення тиску на росію. Серед іншого, учасники прагнуть уточнити пріоритети у наданні допомоги та досягти домовленостей.
Після цього міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес виступить із півгодинною заявою, у якій поділиться своїм поглядом з делегаціями. Однак міністр закордонних справ Іспанії не буде присутнім на кожному робочому засіданні, оскільки це є більш низьким рівнем.
Під час других дебатів сторони намагатимуться виробити спільний підхід до гарантій безпеки для України, обмінявшись думками щодо поточних обговорень цих гарантій. Особливу увагу буде приділено правовим, політичним та дипломатичним рамкам, а також потенційному внеску "Коаліції охочих" у стримування майбутньої російської агресії, пише видання.
Доповнення
Ця зустріч відбудеться за два тижні після зустрічі президентів та прем'єр-міністрів у Лондоні, присвяченій підтримці України. На тій зустрічі вони обговорили необхідність відправлення ракет Tomahawk для України та можливе використання російських активів, заморожених у європейських банках. Останнє питання є складним, і країни ще мають знайти рішення, пише видання.