Мін'юст нагадав правила складання графіка відпусток: що варто знати роботодавцям

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Міністерство юстиції України оприлюднило роз’яснення щодо порядку планування відпочинку працівників на 2026 рік. Графік відпусток є обов’язковим для всіх роботодавців, включаючи ФОП, та має бути погоджений з профспілкою.

Міністерство юстиції України оприлюднило роз’яснення щодо порядку планування відпочинку працівників на 2026 рік. Згідно із законодавством, наявність графіка відпусток є обов’язковою для всіх роботодавців, включаючи фізичних осіб-підприємців, незалежно від кількості найманого персоналу. Про це повідомляє УНН із посиланням на інформацію Мін'юсту.

Деталі

Закон України "Про відпустки" поширюється на всіх осіб, які працюють за трудовим договором. Хоча фіксованої дати затвердження документа в законі немає, традиційно графік складають до початку календарного року. Це дозволяє роботодавцю збалансувати виробничі процеси, а працівнику - реалізувати право на відновлення сил.

Черговість надання відпусток має бути погоджена з профспілкою або іншим представницьким органом трудового колективу та обов’язково доведена до відома кожного співробітника.

Що має містити графік

У документі зазвичай фіксують вид відпустки, дату її початку, закінчення та загальну тривалість у календарних днях. Окрім щорічної основної відпустки (не менше 24 днів), у графіку слід враховувати:

  • соціальні відпустки працівникам із дітьми (10 днів);
    • додаткові відпустки за вислугу років;
      • інші види відпочинку, передбачені колективним договором.

        Законодавство дозволяє ділити щорічну відпустку на частини, проте основна безперервна частина має становити не менше 14 календарних днів.

        Пільгові категорії та зміни

        Окремі категорії працівників мають право обирати час відпочинку на власний розсуд. Це стосується неповнолітніх, осіб з інвалідністю, одиноких батьків, а також членів родин військовослужбовців.

        Графік не є статичним документом: він може доповнюватися при прийнятті нових співробітників або змінюватися у разі хвороби працівника, відпустки у зв’язку з вагітністю чи збігу з періодом навчання. Правильно оформлений графік є гарантією захисту трудових прав та стабільної роботи підприємства. 

        Степан Гафтко

