Коли людина у цивільному шлюбі отримує право на спадкування майна: роз'яснення Мін'юсту
Київ • УНН
Міністерство юстиції України повідомило, що цивільний шлюб не надає тих самих прав і гарантій, що офіційно зареєстрований шлюб. Для спадкування майна померлого партнера необхідно довести факт спільного проживання протягом 5 років та задовольнити інші судові вимоги.
Міністерство юстиції України розповіло, коли людина, перебуваючи в цивільному шлюбі, може отримати майно. Там додали, що цивільний шлюб стає дедалі поширенішою формою сімейних відносин, проте він не надає партнерам тих самих прав і гарантій, що офіційно зареєстрований шлюб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мін’юст.
Деталі
Як зазначили у відомстві, особливо це відчутно у питаннях спадкування, де відсутність юридичного статусу подружжя суттєво ускладнює набуття прав на майно померлого партнера.
Перехід прав та обов’язків померлої особи здійснюється за законом або за заповітом. У випадку спадкування за заповітом остання воля спадкодавця є визначальною, і він має право самостійно визначити коло осіб, які отримають його майно. Натомість спадкування за законом для осіб, що перебували у фактичних шлюбних відносинах (цивільних чоловіка чи дружини), є ускладненим, оскільки такі особи не належать до спадкоємців першої черги. За відсутності зареєстрованого шлюбу вони мають право на спадкування у четвертій черзі
Для того, щоб отримати цю можливість, необхідно у судовому порядку довести факт проживання із спадкодавцем однією сім’єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини.
Лише після задоволення судом заяви та у разі відсутності спадкоємців попередніх черг, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, цивільна дружина/чоловік отримують право на спадкування.
Як можна довести факт проживання у цивільному шлюбі: повний алгоритм
Визнати пару такою, що проживала однією сім’єю, можна лише за наявності сукупності підтверджувальних фактів. Доказами, які доводять серйозність стосунків та наявність взаємних прав та обов’язків є:
- спільне проживання чоловіка і жінки;
- спільний побут;
- взаємні права і обов’язки;
- купівля майна для спільного користування;
- участь у витратах на утримання житла, його ремонт;
- надання взаємної допомоги;
- наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням;
- інші обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.
Нагадаємо
Українці, що є внутрішньопереміщеними особами з тимчасово окупованих росією територій і мають статус учасника бойових дій, отримають 2 млн грн на житло. Вони можуть оформити житловий ваучер вже наступного місяця.