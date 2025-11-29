Коли людина у цивільному шлюбі отримує право на спадкування майна: роз'яснення Мін'юсту

Міністерство юстиції України розповіло, коли людина, перебуваючи в цивільному шлюбі, може отримати майно. Там додали, що цивільний шлюб стає дедалі поширенішою формою сімейних відносин, проте він не надає партнерам тих самих прав і гарантій, що офіційно зареєстрований шлюб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мін’юст.

Деталі

Як зазначили у відомстві, особливо це відчутно у питаннях спадкування, де відсутність юридичного статусу подружжя суттєво ускладнює набуття прав на майно померлого партнера.

Перехід прав та обов’язків померлої особи здійснюється за законом або за заповітом. У випадку спадкування за заповітом остання воля спадкодавця є визначальною, і він має право самостійно визначити коло осіб, які отримають його майно. Натомість спадкування за законом для осіб, що перебували у фактичних шлюбних відносинах (цивільних чоловіка чи дружини), є ускладненим, оскільки такі особи не належать до спадкоємців першої черги. За відсутності зареєстрованого шлюбу вони мають право на спадкування у четвертій черзі - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб отримати цю можливість, необхідно у судовому порядку довести факт проживання із спадкодавцем однією сім’єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини.

Лише після задоволення судом заяви та у разі відсутності спадкоємців попередніх черг, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, цивільна дружина/чоловік отримують право на спадкування.

Як можна довести факт проживання у цивільному шлюбі: повний алгоритм

Визнати пару такою, що проживала однією сім’єю, можна лише за наявності сукупності підтверджувальних фактів. Доказами, які доводять серйозність стосунків та наявність взаємних прав та обов’язків є:

спільне проживання чоловіка і жінки;

спільний побут;

взаємні права і обов’язки;

купівля майна для спільного користування;

участь у витратах на утримання житла, його ремонт;

надання взаємної допомоги;

наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням;

інші обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.

