Коли людина у цивільному шлюбі отримує право на спадкування майна: роз'яснення Мін'юсту

15:10
Відставка Єрмака може послабити політичний контроль Зеленського - NYT
14:28
В Україну йде похолодання до +9 градусів: прогноз погоди у неділю 30 листопада
12:33
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
29 листопада, 10:28
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
29 листопада, 08:59
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
Умєров і Кислиця вже вирушили до США для обговорення мирного плану Трампа29 листопада, 06:47
У рф заявили про атаку дронів на Афіпський НПЗ у краснодарському краї, виникла пожежа29 листопада, 07:36
Буданов прямує на переговори до США - The Economist29 листопада, 07:59
Перекладач Орбана спотворив слова путіна під час зустрічі в москві - ЗМІ12:55
Вона не добре почула, у неї був поганий день: в Угорщині відреагували на неправильний переклад слів путіна про Україну 14:01
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією28 листопада, 11:00
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11
Коли людина у цивільному шлюбі отримує право на спадкування майна: роз'яснення Мін'юсту

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Міністерство юстиції України повідомило, що цивільний шлюб не надає тих самих прав і гарантій, що офіційно зареєстрований шлюб. Для спадкування майна померлого партнера необхідно довести факт спільного проживання протягом 5 років та задовольнити інші судові вимоги.

Коли людина у цивільному шлюбі отримує право на спадкування майна: роз'яснення Мін'юсту

Міністерство юстиції України розповіло, коли людина, перебуваючи в цивільному шлюбі, може отримати майно. Там додали, що цивільний шлюб стає дедалі поширенішою формою сімейних відносин, проте він не надає партнерам тих самих прав і гарантій, що офіційно зареєстрований шлюб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Мін’юст.

Деталі

Як зазначили у відомстві, особливо це відчутно у питаннях спадкування, де відсутність юридичного статусу подружжя суттєво ускладнює набуття прав на майно померлого партнера.

Перехід прав та обов’язків померлої особи здійснюється за законом або за заповітом. У випадку спадкування за заповітом остання воля спадкодавця є визначальною, і він має право самостійно визначити коло осіб, які отримають його майно. Натомість спадкування за законом для осіб, що перебували у фактичних шлюбних відносинах (цивільних чоловіка чи дружини), є ускладненим, оскільки такі особи не належать до спадкоємців першої черги. За відсутності зареєстрованого шлюбу вони мають право на спадкування у четвертій черзі

- йдеться в повідомленні.

Для того, щоб отримати цю можливість, необхідно у судовому порядку довести факт проживання із спадкодавцем однією сім’єю не менше як 5 років до часу відкриття спадщини.

Лише після задоволення судом заяви та у разі відсутності спадкоємців попередніх черг, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини або відмови від її прийняття, цивільна дружина/чоловік отримують право на спадкування.

Як можна довести факт проживання у цивільному шлюбі: повний алгоритм

Визнати пару такою, що проживала однією сім’єю, можна лише за наявності сукупності підтверджувальних фактів. Доказами, які доводять серйозність стосунків та наявність взаємних прав та обов’язків є:

  • спільне проживання чоловіка і жінки;
    • спільний побут;
      • взаємні права і обов’язки;
        • купівля майна для спільного користування;
          • участь у витратах на утримання житла, його ремонт;
            • надання взаємної допомоги;
              • наявність усних чи письмових домовленостей про порядок користування житловим приміщенням;
                • інші обставин, які засвідчують реальність сімейних відносин.

                  Нагадаємо

                  Українці, що є внутрішньопереміщеними особами з тимчасово окупованих росією територій і мають статус учасника бойових дій, отримають 2 млн грн на житло. Вони можуть оформити житловий ваучер вже наступного місяця.

                  Євген Устименко

