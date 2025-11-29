Когда человек в гражданском браке получает право на наследование имущества: разъяснение Минюста

Министерство юстиции Украины рассказало, когда человек, находясь в гражданском браке, может получить имущество. Там добавили, что гражданский брак становится все более распространенной формой семейных отношений, однако он не предоставляет партнерам тех же прав и гарантий, что официально зарегистрированный брак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минюст.

Как отметили в ведомстве, особенно это ощутимо в вопросах наследования, где отсутствие юридического статуса супругов существенно усложняет приобретение прав на имущество умершего партнера.

Переход прав и обязанностей умершего лица осуществляется по закону или по завещанию. В случае наследования по завещанию последняя воля наследодателя является определяющей, и он имеет право самостоятельно определить круг лиц, которые получат его имущество. Зато наследование по закону для лиц, состоявших в фактических брачных отношениях (гражданских мужа или жены), является усложненным, поскольку такие лица не относятся к наследникам первой очереди. При отсутствии зарегистрированного брака они имеют право на наследование в четвертой очереди - говорится в сообщении.

Для того чтобы получить эту возможность, необходимо в судебном порядке доказать факт проживания с наследодателем одной семьей не менее 5 лет до времени открытия наследства.

Только после удовлетворения судом заявления и в случае отсутствия наследников предыдущих очередей, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, гражданская жена/муж получают право на наследование.

Как можно доказать факт проживания в гражданском браке: полный алгоритм

Признать пару такой, что проживала одной семьей, можно только при наличии совокупности подтверждающих фактов. Доказательствами, которые доказывают серьезность отношений и наличие взаимных прав и обязанностей являются:

совместное проживание мужчины и женщины;

совместный быт;

взаимные права и обязанности;

покупка имущества для совместного пользования;

участие в расходах на содержание жилья, его ремонт;

оказание взаимной помощи;

наличие устных или письменных договоренностей о порядке пользования жилым помещением;

другие обстоятельства, которые удостоверяют реальность семейных отношений.

