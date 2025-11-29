Когда человек в гражданском браке получает право на наследование имущества: разъяснение Минюста

$42.190.00
48.870.00
ukenru
17:13 • 1284 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
17:02 • 1950 просмотра
Спасатели в Киеве завершили работы по ликвидации последствий российских ударов 29 ноябряPhoto
15:10 • 6262 просмотра
Отставка Ермака может ослабить политический контроль Зеленского - NYT
14:28 • 10084 просмотра
В Украину идет похолодание до +9 градусов: прогноз погоды в воскресенье 30 ноября
12:33 • 11122 просмотра
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 11901 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
29 ноября, 11:00 • 12394 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
29 ноября, 10:28 • 13488 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
29 ноября, 08:59 • 14093 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 15568 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1.9м/с
93%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожарVideo29 ноября, 07:36 • 10964 просмотра
Буданов направляется на переговоры в США - The Economist29 ноября, 07:59 • 15197 просмотра
Зеленский после атаки россии 36 ракетами и почти 600 дронами направил месседж о замороженных активах рф и шагах для завершения войныPhotoVideo29 ноября, 08:36 • 4948 просмотра
Переводчик Орбана исказил слова путина во время встречи в москве - СМИ12:55 • 10088 просмотра
Она плохо расслышала, у нее был плохой день: в Венгрии отреагировали на неправильный перевод слов путина об Украине14:01 • 5984 просмотра
публикации
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 1540 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 60233 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 47345 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 54902 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 53134 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Швеция
Великобритания
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo16:59 • 1540 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 33344 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 51265 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 70897 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 102698 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Financial Times
Дипломатка

Когда человек в гражданском браке получает право на наследование имущества: разъяснение Минюста

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Министерство юстиции Украины сообщило, что гражданский брак не предоставляет тех же прав и гарантий, что официально зарегистрированный брак. Для наследования имущества умершего партнера необходимо доказать факт совместного проживания в течение 5 лет и удовлетворить другие судебные требования.

Когда человек в гражданском браке получает право на наследование имущества: разъяснение Минюста

Министерство юстиции Украины рассказало, когда человек, находясь в гражданском браке, может получить имущество. Там добавили, что гражданский брак становится все более распространенной формой семейных отношений, однако он не предоставляет партнерам тех же прав и гарантий, что официально зарегистрированный брак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минюст.

Детали

Как отметили в ведомстве, особенно это ощутимо в вопросах наследования, где отсутствие юридического статуса супругов существенно усложняет приобретение прав на имущество умершего партнера.

Переход прав и обязанностей умершего лица осуществляется по закону или по завещанию. В случае наследования по завещанию последняя воля наследодателя является определяющей, и он имеет право самостоятельно определить круг лиц, которые получат его имущество. Зато наследование по закону для лиц, состоявших в фактических брачных отношениях (гражданских мужа или жены), является усложненным, поскольку такие лица не относятся к наследникам первой очереди. При отсутствии зарегистрированного брака они имеют право на наследование в четвертой очереди

- говорится в сообщении.

Для того чтобы получить эту возможность, необходимо в судебном порядке доказать факт проживания с наследодателем одной семьей не менее 5 лет до времени открытия наследства.

Только после удовлетворения судом заявления и в случае отсутствия наследников предыдущих очередей, устранения их от права на наследование, непринятия ими наследства или отказа от его принятия, гражданская жена/муж получают право на наследование.

Как можно доказать факт проживания в гражданском браке: полный алгоритм

Признать пару такой, что проживала одной семьей, можно только при наличии совокупности подтверждающих фактов. Доказательствами, которые доказывают серьезность отношений и наличие взаимных прав и обязанностей являются:

  • совместное проживание мужчины и женщины;
    • совместный быт;
      • взаимные права и обязанности;
        • покупка имущества для совместного пользования;
          • участие в расходах на содержание жилья, его ремонт;
            • оказание взаимной помощи;
              • наличие устных или письменных договоренностей о порядке пользования жилым помещением;
                • другие обстоятельства, которые удостоверяют реальность семейных отношений.

                  Напомним

                  Украинцы, являющиеся внутренне перемещенными лицами с временно оккупированных россией территорий и имеющие статус участника боевых действий, получат 2 млн грн на жилье. Они могут оформить жилищный ваучер уже в следующем месяце.

                  Евгений Устименко

                  ОбществоНедвижимость
                  Война в Украине
                  Брак
                  Министерство юстиции Украины
                  Украина