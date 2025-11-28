Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
Київ • УНН
ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають посвідчення учасника бойових дій, можуть оформити житловий ваучер на суму у понад 2 млн гривень вже наступного місяця.
Українці, що є внутрішньопереміщеними особами з тимчасово окупованих росією територій, отримають 2 млн грн на житло. Цим можуть скористатися ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни – вони можуть подати заяву на житловий ваучер через додаток "Дія". Про це повідомляє УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко та Міністерство розвитку громад та територій.
Деталі
Даний ваучер дозволить придбати житло або інвестувати у будівництво, також його можна використати як перший внесок чи погасити іпотеку.
Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території
Хто має право подати заяву
Право на подання заяви має ВПО, яка:
- має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
- має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;
- має актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;
- не володіє сама та її сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);
- не отримувала житлової підтримки в інших програмах і не має чинних заяв у єВідновленні.
На який час діє ваучер
Ваучер можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.
Водночас механізм виплат буде уточнено Міністерством розвитку громад.
Як подати заяву з 1 грудня
Спершу подати заяву на участь в програмі можна буде лише через мобільний застосунок Дія.
Заявнику необхідно:
- Оновити застосунок до останньої версії;
- Перейти в розділ Послуги для ВПО → Заява на житловий ваучер;
- Підтвердити склад сім’ї;
- Отримати згоду чоловіка/дружини на обробку персональних даних (через Дія.Підпис). Якщо партнер не підтверджує згоду протягом 36 годин - заяву буде скасовано);
- Підписати заяву Дія.Підписом і надіслати.
Як зазначили в уряді, всі необхідні дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів - подавати документи вручну не потрібно.
Після подання заява проходить автоматичну перевірку Мінфіну, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією - до 30 днів. Згодом подати заяву можна буде також через ЦНАПи чи нотаріусів
Що ще треба знати при оформленні ваучера
Наявність чи відсутність у заявника житла у власності на тимчасово окупованій території не має значення. Це не впливає на право участі в програмі, заявили в уряді.
Нагадаємо
В Україні стартував прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка". Цю допомогу можуть отримати найбільш вразливі категорії громадян.