Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер

Київ • УНН

 • 44 перегляди

ВПО з тимчасово окупованих територій, які мають посвідчення учасника бойових дій, можуть оформити житловий ваучер на суму у понад 2 млн гривень вже наступного місяця.

Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер

Українці, що є внутрішньопереміщеними особами з тимчасово окупованих росією територій, отримають 2 млн грн на житло. Цим можуть скористатися ВПО, які мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни – вони можуть подати заяву на житловий ваучер через додаток "Дія". Про це повідомляє УНН з посиланням на прем’єр-міністра Юлію Свириденко та Міністерство розвитку громад та територій.

Деталі

Даний ваучер дозволить придбати житло або інвестувати у будівництво, також його можна використати як перший внесок чи погасити іпотеку.

Це перший етап нової програми житлової допомоги для родин, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованій території

- заявила Свириденко.

Хто має право подати заяву

Право на подання заяви має ВПО, яка:

  • має статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни (з 2014 року);
    • має підтверджене попереднє місце проживання на ТОТ;
      • має актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній Україні території;
        • не володіє сама та її сімʼя іншим житлом на підконтрольних територіях (за винятком непогашеної іпотеки чи житла в зоні бойових дій);
          • не отримувала житлової підтримки в інших програмах і не має чинних заяв у єВідновленні.

            На який час діє ваучер

            Ваучер можна буде використати протягом 5 років. Після придбання житла на нього діятиме 5-річна заборона на відчуження, щоб гарантувати цільове використання коштів.

            Водночас механізм виплат буде уточнено Міністерством розвитку громад.

            Як подати заяву з 1 грудня

            Спершу подати заяву на участь в програмі можна буде лише через мобільний застосунок Дія.

            Заявнику необхідно:

            • Оновити застосунок до останньої версії;
              • Перейти в розділ Послуги для ВПО → Заява на житловий ваучер;
                • Підтвердити склад сім’ї;
                  • Отримати згоду чоловіка/дружини на обробку персональних даних (через Дія.Підпис). Якщо партнер не підтверджує згоду протягом 36 годин - заяву буде скасовано);
                    • Підписати заяву Дія.Підписом і надіслати.

                      Як зазначили в уряді, всі необхідні дані автоматично підтягнуться з державних реєстрів - подавати документи вручну не потрібно.

                      Після подання заява проходить автоматичну перевірку Мінфіну, а потім передається комісії за місцем фактичного проживання заявника. Орієнтовний строк розгляду заяви комісією - до 30 днів. Згодом подати заяву можна буде також через ЦНАПи чи нотаріусів

                      - йдеться в повідомленні Мінрозвитку.

                      Що ще треба знати при оформленні ваучера

                      Наявність чи відсутність у заявника житла у власності на тимчасово окупованій території не має значення. Це не впливає на право участі в програмі, заявили в уряді.

                      Нагадаємо

                      В Україні стартував прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка". Цю допомогу можуть отримати найбільш вразливі категорії громадян.

                      Євген Устименко

