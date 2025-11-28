$42.190.11
09:41 • 2450 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 5366 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 14145 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
06:58 • 14498 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
06:35 • 14758 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
06:29 • 13551 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11470 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
27 ноября, 18:30 • 29288 просмотра
Зеленский анонсировал важные переговоры на следующей неделе
27 ноября, 17:31 • 27087 просмотра
Смертельное ДТП с участием экс-сотрудника прокуратуры: обвинение во главе с Генпрокурором Кравченко просит для подсудимого 10 лет лишения свободы
Эксклюзив
27 ноября, 15:25 • 44198 просмотра
Декабрь 2025: когда ожидать геомагнитные бури и как обезопасить здоровье
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер

Киев • УНН

 • 140 просмотра

ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющие удостоверение участника боевых действий, могут оформить жилищный ваучер на сумму более 2 млн гривен уже в следующем месяце.

Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер

Украинцы, являющиеся внутренне перемещенными лицами с временно оккупированных россией территорий, получат 2 млн грн на жилье. Этим могут воспользоваться ВПЛ, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны – они могут подать заявление на жилищный ваучер через приложение "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и Министерство развития общин и территорий.

Детали

Данный ваучер позволит приобрести жилье или инвестировать в строительство, также его можно использовать как первый взнос или погасить ипотеку.

Это первый этап новой программы жилищной помощи для семей, чьи дома остались на временно оккупированной территории

- заявила Свириденко.

Кто имеет право подать заявление

Право на подачу заявления имеет ВПЛ, которая:

  • имеет статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны (с 2014 года);
    • имеет подтвержденное предыдущее место жительства на ВОТ;
      • имеет актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории;
        • не владеет сама и ее семья другим жильем на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);
          • не получала жилищной поддержки в других программах и не имеет действующих заявлений в єВідновленні.

            На какое время действует ваучер

            Ваучер можно будет использовать в течение 5 лет. После приобретения жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств.

            В то же время механизм выплат будет уточнен Министерством развития общин.

            Как подать заявление с 1 декабря

            Сначала подать заявление на участие в программе можно будет только через мобильное приложение Дія.

            Заявителю необходимо:

            • Обновить приложение до последней версии;
              • Перейти в раздел Услуги для ВПЛ → Заявление на жилищный ваучер;
                • Подтвердить состав семьи;
                  • Получить согласие мужа/жены на обработку персональных данных (через Дія.Підпис). Если партнер не подтверждает согласие в течение 36 часов - заявление будет отменено);
                    • Подписать заявление Дія.Підписом и отправить.

                      Как отметили в правительстве, все необходимые данные автоматически подтянутся из государственных реестров - подавать документы вручную не нужно.

                      После подачи заявление проходит автоматическую проверку Минфина, а затем передается комиссии по месту фактического проживания заявителя. Ориентировочный срок рассмотрения заявления комиссией - до 30 дней. Впоследствии подать заявление можно будет также через ЦНАПы или нотариусов

                      - говорится в сообщении Минразвития.

                      Что еще нужно знать при оформлении ваучера

                      Наличие или отсутствие у заявителя жилья в собственности на временно оккупированной территории не имеет значения. Это не влияет на право участия в программе, заявили в правительстве.

                      Напомним

                      В Украине стартовал прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка". Эту помощь могут получить наиболее уязвимые категории граждан.

                      Евгений Устименко

