Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер

Украинцы, являющиеся внутренне перемещенными лицами с временно оккупированных россией территорий, получат 2 млн грн на жилье. Этим могут воспользоваться ВПЛ, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны – они могут подать заявление на жилищный ваучер через приложение "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и Министерство развития общин и территорий.

Детали

Данный ваучер позволит приобрести жилье или инвестировать в строительство, также его можно использовать как первый взнос или погасить ипотеку.

Это первый этап новой программы жилищной помощи для семей, чьи дома остались на временно оккупированной территории - заявила Свириденко.

Кто имеет право подать заявление

Право на подачу заявления имеет ВПЛ, которая:

имеет статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны (с 2014 года);

имеет подтвержденное предыдущее место жительства на ВОТ;

имеет актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории;

не владеет сама и ее семья другим жильем на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);

не получала жилищной поддержки в других программах и не имеет действующих заявлений в єВідновленні.

На какое время действует ваучер

Ваучер можно будет использовать в течение 5 лет. После приобретения жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств.

В то же время механизм выплат будет уточнен Министерством развития общин.

Как подать заявление с 1 декабря

Сначала подать заявление на участие в программе можно будет только через мобильное приложение Дія.

Заявителю необходимо:

Обновить приложение до последней версии;

Перейти в раздел Услуги для ВПЛ → Заявление на жилищный ваучер;

Подтвердить состав семьи;

Получить согласие мужа/жены на обработку персональных данных (через Дія.Підпис). Если партнер не подтверждает согласие в течение 36 часов - заявление будет отменено);

Подписать заявление Дія.Підписом и отправить.

Как отметили в правительстве, все необходимые данные автоматически подтянутся из государственных реестров - подавать документы вручную не нужно.

После подачи заявление проходит автоматическую проверку Минфина, а затем передается комиссии по месту фактического проживания заявителя. Ориентировочный срок рассмотрения заявления комиссией - до 30 дней. Впоследствии подать заявление можно будет также через ЦНАПы или нотариусов - говорится в сообщении Минразвития.

Что еще нужно знать при оформлении ваучера

Наличие или отсутствие у заявителя жилья в собственности на временно оккупированной территории не имеет значения. Это не влияет на право участия в программе, заявили в правительстве.

Напомним

