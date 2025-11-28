Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер
Киев • УНН
ВПЛ с временно оккупированных территорий, имеющие удостоверение участника боевых действий, могут оформить жилищный ваучер на сумму более 2 млн гривен уже в следующем месяце.
Украинцы, являющиеся внутренне перемещенными лицами с временно оккупированных россией территорий, получат 2 млн грн на жилье. Этим могут воспользоваться ВПЛ, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны – они могут подать заявление на жилищный ваучер через приложение "Дія". Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко и Министерство развития общин и территорий.
Детали
Данный ваучер позволит приобрести жилье или инвестировать в строительство, также его можно использовать как первый взнос или погасить ипотеку.
Это первый этап новой программы жилищной помощи для семей, чьи дома остались на временно оккупированной территории
Кто имеет право подать заявление
Право на подачу заявления имеет ВПЛ, которая:
- имеет статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны (с 2014 года);
- имеет подтвержденное предыдущее место жительства на ВОТ;
- имеет актуальную справку ВПЛ с адресом фактического проживания на подконтрольной Украине территории;
- не владеет сама и ее семья другим жильем на подконтрольных территориях (за исключением непогашенной ипотеки или жилья в зоне боевых действий);
- не получала жилищной поддержки в других программах и не имеет действующих заявлений в єВідновленні.
На какое время действует ваучер
Ваучер можно будет использовать в течение 5 лет. После приобретения жилья на него будет действовать 5-летний запрет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств.
В то же время механизм выплат будет уточнен Министерством развития общин.
Как подать заявление с 1 декабря
Сначала подать заявление на участие в программе можно будет только через мобильное приложение Дія.
Заявителю необходимо:
- Обновить приложение до последней версии;
- Перейти в раздел Услуги для ВПЛ → Заявление на жилищный ваучер;
- Подтвердить состав семьи;
- Получить согласие мужа/жены на обработку персональных данных (через Дія.Підпис). Если партнер не подтверждает согласие в течение 36 часов - заявление будет отменено);
- Подписать заявление Дія.Підписом и отправить.
Как отметили в правительстве, все необходимые данные автоматически подтянутся из государственных реестров - подавать документы вручную не нужно.
После подачи заявление проходит автоматическую проверку Минфина, а затем передается комиссии по месту фактического проживания заявителя. Ориентировочный срок рассмотрения заявления комиссией - до 30 дней. Впоследствии подать заявление можно будет также через ЦНАПы или нотариусов
Что еще нужно знать при оформлении ваучера
Наличие или отсутствие у заявителя жилья в собственности на временно оккупированной территории не имеет значения. Это не влияет на право участия в программе, заявили в правительстве.
Напомним
В Украине стартовал прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка". Эту помощь могут получить наиболее уязвимые категории граждан.