Для українців запустили нову виплату 6,5 тис. грн: хто може отримати і як податися
Київ • УНН
В Україні розпочався прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн за програмою "Зимова підтримка" для вразливих категорій громадян. Допомогу можна отримати онлайн через "Дію" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду.
В Україні стартував прийом заявок на виплату 6,5 тис. грн у межах програми "Зимова підтримка" — допомогу можуть отримати найбільш вразливі категорії громадян. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, пише УНН.
Від сьогодні стартує прийом заявок на виплату 6 500 грн для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Ця програма діє в рамках Зимової підтримки
Отримати можуть виплату:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, а також діти-вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (включно з дітьми з інвалідністю);
- люди з інвалідністю I групи серед внутрішньо переміщених осіб;
- діти з числа ВПО, які отримують виплату на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей віком до 18 років;
- одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.
Отримати допомогу можна у два способи — онлайн через застосунок "Дія" або офлайн у відділенні Пенсійного фонду. Нарахування здійснює Пенсійний фонд України.
Кошти надійдуть на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо він відкритий у банку), або на Дія.Картку.
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що подати заяву можна до 17 грудня 2025 року.
Як отримати через Дію:
1. Оновіть та увійдіть у застосунок.
2. Перейдіть у розділ Сервіси. Зимова підтримка. Зимові 6 500 грн.
3. Підтвердьте, що маєте активну Дія.Картку, на яку зарахують виплату.
Зазначається, що кошти можна витрати протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни.
Нагадаємо
15 листопада прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про старт подання заявок на разову грошову допомогу у 1000 гривень для всіх громадян, які перебувають в Україні. Заявки на дітей подають батьки чи опікуни.