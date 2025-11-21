Для украинцев запустили новую выплату 6,5 тыс. грн: кто может получить и как подать заявку

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 7474 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10645 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13798 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20994 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27877 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40296 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22549 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24885 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25230 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22461 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21893 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26831 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14805 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23575 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13605 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 7476 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13799 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23586 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40298 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 59124 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6710 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26846 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39480 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53349 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75173 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

Для украинцев запустили новую выплату 6,5 тыс. грн: кто может получить и как подать заявку

Киев • УНН

 • 1606 просмотра

В Украине начался прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка" для уязвимых категорий граждан. Помощь можно получить онлайн через "Дію" или офлайн в отделении Пенсионного фонда.

Для украинцев запустили новую выплату 6,5 тыс. грн: кто может получить и как подать заявку

В Украине стартовал прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка" — помощь могут получить наиболее уязвимые категории граждан. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.

С сегодняшнего дня стартует прием заявок на выплату 6 500 грн для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Эта программа действует в рамках Зимней поддержки

- говорится в сообщении.

Получить выплату могут:

  • дети под опекой или попечительством;
    • дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
      • люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
        • дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание;
          • дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
            • одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

              Получить помощь можно двумя способами — онлайн через приложение "Дія" или офлайн в отделении Пенсионного фонда. Начисления осуществляет Пенсионный фонд Украины.

              Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке), или на Дія.Картку.

              Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что подать заявление можно до 17 декабря 2025 года. 

              Как получить через Дію:

              1. Обновите и войдите в приложение.

              2. Перейдите в раздел Сервисы. Зимняя поддержка. Зимние 6 500 грн.

              3. Подтвердите, что у вас есть активная Дія.Картка, на которую зачислят выплату.

              Отмечается, что средства можно потратить в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.

              Напомним

              15 ноября премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о старте подачи заявок на разовую денежную помощь в 1000 гривен для всех граждан, находящихся в Украине. Заявки на детей подают родители или опекуны.

              Ольга Розгон

              Общество
              Банковская карта
              Пенсионный возраст
              Война в Украине
              Пенсионный фонд Украины
              Михаил Федоров
              Украина