Для украинцев запустили новую выплату 6,5 тыс. грн: кто может получить и как подать заявку
Киев • УНН
В Украине начался прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн по программе "Зимняя поддержка" для уязвимых категорий граждан. Помощь можно получить онлайн через "Дію" или офлайн в отделении Пенсионного фонда.
В Украине стартовал прием заявок на выплату 6,5 тыс. грн в рамках программы "Зимняя поддержка" — помощь могут получить наиболее уязвимые категории граждан. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, пишет УНН.
С сегодняшнего дня стартует прием заявок на выплату 6 500 грн для украинцев, наиболее пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах. Эта программа действует в рамках Зимней поддержки
Получить выплату могут:
- дети под опекой или попечительством;
- дети с инвалидностью, а также дети-воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа (включая детей с инвалидностью);
- люди с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
- дети из числа ВПЛ, получающие выплату на проживание;
- дети из малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет;
- одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.
Получить помощь можно двумя способами — онлайн через приложение "Дія" или офлайн в отделении Пенсионного фонда. Начисления осуществляет Пенсионный фонд Украины.
Средства поступят на текущий счет со специальным режимом использования (если он открыт в банке), или на Дія.Картку.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что подать заявление можно до 17 декабря 2025 года.
Как получить через Дію:
1. Обновите и войдите в приложение.
2. Перейдите в раздел Сервисы. Зимняя поддержка. Зимние 6 500 грн.
3. Подтвердите, что у вас есть активная Дія.Картка, на которую зачислят выплату.
Отмечается, что средства можно потратить в течение 180 дней с момента зачисления на одежду и обувь, лекарственные средства и витамины.
