В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
Київ • УНН
Від сьогодні в Україні можна подавати заявки, щоб отримати 1000 гривень "зимової допомоги".
Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко оголосила про старт подання заявок на разову грошову допомогу у 1000 гривень для всіх громадян, які перебувають в Україні. Заявки на дітей подають батьки чи опікуни. Про це повідомила прем'єрка у своєму Телеграм-каналі, пише УНН.
Деталі
Подати запит можна двома шляхами:
- через застосунок "Дія" – із 15 листопада; виплату зараховуватимуть на картку "Національний кешбек", використати кошти потрібно до 30 червня 2026 року;
- через "Укрпошту" – із 18 листопада; пенсіонери та отримувачі соцвиплат в Укрпошті отримають 1000 грн автоматично, інші можуть подати паперову заявку у відділенні.
Це частина ширшої урядової програми зимової підтримки населення, що включає додаткові виплати, транспортні пільги, фіксовані ціни на газ та електроенергію та допомогу вразливим категоріям під час війни.
Доповнення
У користувачів, які намагаються оформити "зимову тисячу" на дітей, наразі виникають технічні труднощі в застосунку "Дія".
Подати заявку на виплату для дитини поки неможливо – сервіс повідомляє, що така опція буде доступна пізніше. Наразі подати запит можна лише на власну одноразову допомогу.
Українці з 15 листопада зможуть отримати “тисячу Зеленського”: уряд затвердив виплати13.11.25, 19:51 • 33552 перегляди