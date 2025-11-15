В Украине стартовала подача заявок на денежную помощь в 1000 гривен, но возникают проблемы при оформлении на детей

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила о старте подачи заявок на разовую денежную помощь в 1000 гривен для всех граждан, находящихся в Украине. Заявки на детей подают родители или опекуны. Об этом сообщила премьер в своем Телеграм-канале, пишет УНН.

Детали

Подать запрос можно двумя путями:

через приложение "Дія" – с 15 ноября; выплату будут зачислять на карту "Национальный кэшбэк", использовать средства нужно до 30 июня 2026 года;

через "Укрпочту" – с 18 ноября; пенсионеры и получатели соцвыплат в Укрпочте получат 1000 грн автоматически, остальные могут подать бумажную заявку в отделении.

Это часть более широкой правительственной программы зимней поддержки населения, включающей дополнительные выплаты, транспортные льготы, фиксированные цены на газ и электроэнергию и помощь уязвимым категориям во время войны.

Дополнение

У пользователей, которые пытаются оформить "зимнюю тысячу" на детей, сейчас возникают технические трудности в приложении "Дія".

Подать заявку на выплату для ребенка пока невозможно – сервис сообщает, что такая опция будет доступна позже. Сейчас подать запрос можно только на собственную одноразовую помощь.

