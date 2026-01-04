Минюст напомнил правила составления графика отпусков: что стоит знать работодателям
Министерство юстиции Украины обнародовало разъяснения относительно порядка планирования отдыха работников на 2026 год. Согласно законодательству, наличие графика отпусков является обязательным для всех работодателей, включая физических лиц-предпринимателей, независимо от количества наемного персонала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Минюста.
Детали
Закон Украины "Об отпусках" распространяется на всех лиц, работающих по трудовому договору. Хотя фиксированной даты утверждения документа в законе нет, традиционно график составляют до начала календарного года. Это позволяет работодателю сбалансировать производственные процессы, а работнику - реализовать право на восстановление сил.
Очередность предоставления отпусков должна быть согласована с профсоюзом или другим представительным органом трудового коллектива и обязательно доведена до сведения каждого сотрудника.
Что должен содержать график
В документе обычно фиксируют вид отпуска, дату его начала, окончания и общую продолжительность в календарных днях. Кроме ежегодного основного отпуска (не менее 24 дней), в графике следует учитывать:
- социальные отпуска работникам с детьми (10 дней);
- дополнительные отпуска за выслугу лет;
- другие виды отдыха, предусмотренные коллективным договором.
Законодательство позволяет делить ежегодный отпуск на части, однако основная непрерывная часть должна составлять не менее 14 календарных дней.
Льготные категории и изменения
Отдельные категории работников имеют право выбирать время отдыха по собственному усмотрению. Это касается несовершеннолетних, лиц с инвалидностью, одиноких родителей, а также членов семей военнослужащих.
График не является статическим документом: он может дополняться при приеме новых сотрудников или изменяться в случае болезни работника, отпуска по беременности и родам или совпадения с периодом обучения. Правильно оформленный график является гарантией защиты трудовых прав и стабильной работы предприятия.
