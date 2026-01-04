Минюст напомнил правила составления графика отпусков: что стоит знать работодателям

$42.170.00
49.550.00
ukenru
02:44 • 20387 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 28250 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 40163 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 43566 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 43057 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 57872 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 78534 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
2 января, 11:39 • 67783 просмотра
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОПPhoto
2 января, 09:17 • 87713 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
2 января, 08:34 • 48337 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
1м/с
65%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Airbus перевыполнил годовой план поставок самолетов в 2025 году3 января, 21:10 • 7620 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 10908 просмотра
Латвия передаст Украине очередную партию конфискованных авто, среди которых люксовый Lincoln4 января, 01:07 • 8340 просмотра
Демократы обвинили Трампа во лжи относительно Венесуэлы и требуют план управления страной01:38 • 4266 просмотра
Массированная атака дронов на Москву: взрывы в Подмосковье и закрытые аэропорты04:24 • 5488 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 74942 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 93762 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 105716 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 242346 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 175233 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Венесуэла
Великобритания
Мирноград
Реклама
УНН Lite
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 11074 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 62820 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 72497 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 70146 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 175230 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Boeing AH-64 Apache
Еврофайтер Тайфун

Минюст напомнил правила составления графика отпусков: что стоит знать работодателям

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Министерство юстиции Украины обнародовало разъяснение относительно порядка планирования отдыха работников на 2026 год. График отпусков является обязательным для всех работодателей, включая ФЛП, и должен быть согласован с профсоюзом.

Минюст напомнил правила составления графика отпусков: что стоит знать работодателям

Министерство юстиции Украины обнародовало разъяснения относительно порядка планирования отдыха работников на 2026 год. Согласно законодательству, наличие графика отпусков является обязательным для всех работодателей, включая физических лиц-предпринимателей, независимо от количества наемного персонала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию Минюста.

Детали

Закон Украины "Об отпусках" распространяется на всех лиц, работающих по трудовому договору. Хотя фиксированной даты утверждения документа в законе нет, традиционно график составляют до начала календарного года. Это позволяет работодателю сбалансировать производственные процессы, а работнику - реализовать право на восстановление сил.

Минюст запустил первый AI-сервис для заказа судебных экспертиз19.12.25, 12:39 • 19127 просмотров

Очередность предоставления отпусков должна быть согласована с профсоюзом или другим представительным органом трудового коллектива и обязательно доведена до сведения каждого сотрудника.

Что должен содержать график

В документе обычно фиксируют вид отпуска, дату его начала, окончания и общую продолжительность в календарных днях. Кроме ежегодного основного отпуска (не менее 24 дней), в графике следует учитывать:

  • социальные отпуска работникам с детьми (10 дней);
    • дополнительные отпуска за выслугу лет;
      • другие виды отдыха, предусмотренные коллективным договором.

        Законодательство позволяет делить ежегодный отпуск на части, однако основная непрерывная часть должна составлять не менее 14 календарных дней.

        Льготные категории и изменения

        Отдельные категории работников имеют право выбирать время отдыха по собственному усмотрению. Это касается несовершеннолетних, лиц с инвалидностью, одиноких родителей, а также членов семей военнослужащих.

        График не является статическим документом: он может дополняться при приеме новых сотрудников или изменяться в случае болезни работника, отпуска по беременности и родам или совпадения с периодом обучения. Правильно оформленный график является гарантией защиты трудовых прав и стабильной работы предприятия. 

        Когда человек в гражданском браке получает право на наследование имущества: разъяснение Минюста29.11.25, 18:48 • 4838 просмотров

        Степан Гафтко

        Общество
        Министерство юстиции Украины
        Украина