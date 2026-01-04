Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро
Київ • УНН
У США відбулися протести проти військової операції президента Дональда Трампа у Венесуелі та захоплення президента Ніколаса Мадуро. У великих містах, таких як Вашингтон, Нью-Йорк та Лос-Анджелес, натовпи до 100 осіб вийшли на марші, скандуючи гасла проти війни.
У США відбулись протести проти військової операції президента США Дональда Трампа у Венесуелі та захоплення президента Ніколаса Мадуро і його дружини. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
Деталі
У суботу по всій території США пройшли численні протести після військової операції президента Дональда Трампа у Венесуелі та викрадення президента Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес.
У великих містах, таких як Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго та Лос-Анджелес, натовпи до 100 осіб пройшли маршем, скандуючи та розмахуючи венесуельськими прапорами. Деякі, незважаючи на мороз та дощ, висловили свою думку проти військового удару.
Хоча деякі венесуельці в США святкували цю новину, багато протестувальників тримали плакати з такими фразами, як "Ні війни Венесуелі" та "США не чіпають Латинську Америку", що вказувало на зростаюче розчарування через потенційну війну за нафту, запаси якої Венесуела має найбільші у світі
Як заявив організатор Партії соціалізму та визволення, під час протесту: "Все, що бачать Сполучені Штати, це знаки долара".
Вони не бачать справжніх людей, які намагаються жити гарним життям. Ось чому вони бомбардують цю країну посеред ночі. Поки США ведуть імперіалістичну війну, наша державна інфраструктура та соціальні програми всередині країни страждають
Нагадаємо
Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.
Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.
Президент США Дональд Трамп у заяві з приводу події зазначив, що Мадуро "постане перед повною силою американського правосуддя".