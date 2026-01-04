Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 січня, 02:44 • 22831 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 33052 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 43987 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 46981 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 45527 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 59539 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 80424 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 68363 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 88475 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 48631 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
3.2м/с
68%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 14315 перегляди
Британія та Франція завдали авіаударів по підземному складу "Ісламської держави" в Сирії3 січня, 23:31 • 5344 перегляди
Латвія передасть Україні чергову партію конфіскованих авто, серед яких люксовий Lincoln4 січня, 01:07 • 12122 перегляди
Демократи звинуватили Трампа у брехні щодо Венесуели та вимагають план управління країною4 січня, 01:38 • 8144 перегляди
Масована атака дронів на москву: вибухи у підмосков'ї та закриті аеропорти04:24 • 10123 перегляди
Публікації
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 77510 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 96308 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 107846 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 244517 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 178179 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Музикант
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харків
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 14346 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 63946 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 73591 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 71153 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 178179 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
The New York Times
БМ-21 «Град»

Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро

Київ • УНН

 • 100 перегляди

У США відбулися протести проти військової операції президента Дональда Трампа у Венесуелі та захоплення президента Ніколаса Мадуро. У великих містах, таких як Вашингтон, Нью-Йорк та Лос-Анджелес, натовпи до 100 осіб вийшли на марші, скандуючи гасла проти війни.

Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро
Фото: Reuters

У США відбулись протести проти військової операції президента США Дональда Трампа у Венесуелі та захоплення президента Ніколаса Мадуро і його дружини. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

У суботу по всій території США пройшли численні протести після військової операції президента Дональда Трампа у Венесуелі та викрадення президента Ніколаса Мадуро та його дружини Сілії Флорес.

У великих містах, таких як Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго та Лос-Анджелес, натовпи до 100 осіб пройшли маршем, скандуючи та розмахуючи венесуельськими прапорами. Деякі, незважаючи на мороз та дощ, висловили свою думку проти військового удару.

Хоча деякі венесуельці в США святкували цю новину, багато протестувальників тримали плакати з такими фразами, як "Ні війни Венесуелі" та "США не чіпають Латинську Америку", що вказувало на зростаюче розчарування через потенційну війну за нафту, запаси якої Венесуела має найбільші у світі

- пише видання.

Як заявив організатор Партії соціалізму та визволення, під час протесту: "Все, що бачать Сполучені Штати, це знаки долара".

Вони не бачать справжніх людей, які намагаються жити гарним життям. Ось чому вони бомбардують цю країну посеред ночі. Поки США ведуть імперіалістичну війну, наша державна інфраструктура та соціальні програми всередині країни страждають

- заявляють протестувальники.

Нагадаємо

Захоплення Мадуро відбулося в ніч на 3 січня в Каракасі під час операції "Absolute Resolve", яку провели бійці елітного підрозділу Delta Force за підтримки ФБР.

Після затримання подружжя спочатку доставили на десантний корабель USS Iwo Jima, звідки їх згодом переправили літаком до США.

Президент США Дональд Трамп у заяві з приводу події зазначив, що Мадуро "постане перед повною силою американського правосуддя".

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Енергетика
Ніколас Мадуро
Федеральне бюро розслідувань
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Сполучені Штати Америки
Чикаго
Лос-Анджелес