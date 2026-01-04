Протести охопили США після військової операції Трампа у Венесуелі та захоплення Мадуро

У США відбулись протести проти військової операції президента США Дональда Трампа у Венесуелі та захоплення президента Ніколаса Мадуро і його дружини. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

У великих містах, таких як Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго та Лос-Анджелес, натовпи до 100 осіб пройшли маршем, скандуючи та розмахуючи венесуельськими прапорами. Деякі, незважаючи на мороз та дощ, висловили свою думку проти військового удару.

Хоча деякі венесуельці в США святкували цю новину, багато протестувальників тримали плакати з такими фразами, як "Ні війни Венесуелі" та "США не чіпають Латинську Америку", що вказувало на зростаюче розчарування через потенційну війну за нафту, запаси якої Венесуела має найбільші у світі

Як заявив організатор Партії соціалізму та визволення, під час протесту: "Все, що бачать Сполучені Штати, це знаки долара".

Вони не бачать справжніх людей, які намагаються жити гарним життям. Ось чому вони бомбардують цю країну посеред ночі. Поки США ведуть імперіалістичну війну, наша державна інфраструктура та соціальні програми всередині країни страждають