Протесты охватили США после военной операции Трампа в Венесуэле и захвата Мадуро

В США прошли протесты против военной операции президента США Дональда Трампа в Венесуэле и захвата президента Николаса Мадуро и его жены. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

В субботу по всей территории США прошли многочисленные протесты после военной операции президента Дональда Трампа в Венесуэле и похищения президента Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

В крупных городах, таких как Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон, Чикаго и Лос-Анджелес, толпы до 100 человек прошли маршем, скандируя и размахивая венесуэльскими флагами. Некоторые, несмотря на мороз и дождь, высказали свое мнение против военного удара.

Хотя некоторые венесуэльцы в США праздновали эту новость, многие протестующие держали плакаты с такими фразами, как "Нет войны Венесуэле" и "США не трогают Латинскую Америку", что указывало на растущее разочарование из-за потенциальной войны за нефть, запасы которой Венесуэла имеет самые большие в мире

Как заявил организатор Партии социализма и освобождения, во время протеста: "Все, что видят Соединенные Штаты, это знаки доллара".

Они не видят настоящих людей, которые пытаются жить хорошей жизнью. Вот почему они бомбардируют эту страну посреди ночи. Пока США ведут империалистическую войну, наша государственная инфраструктура и социальные программы внутри страны страдают