Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та голова МВС Ігор Клименко визначилися з кандидатурами на нового очільника Держприкордонслужби. Призначення відбудеться незабаром, про що повідомив Зеленський у соцмережах.
Деталі
"Нарада з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Передусім міністр доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів. ДСНС України працює чітко, дякую за це", - повідомив Зеленський.
Зі слів Президента, з головою МВС обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. "Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання", - вказав він.
Разом з Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ. Призначення відбудеться незабаром. Слава Україні!
