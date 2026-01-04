$42.170.00
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Президент України Володимир Зеленський та голова МВС Ігор Клименко визначилися з кандидатурами на нового очільника Держприкордонслужби. Призначення відбудеться незабаром, про що повідомив Зеленський у соцмережах.

Зеленський анонсував призначення нового очільника Держприкордонслужби незабаром

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із головою МВС Ігорем Клименком визначилися з кандидатурами на нового очільника Держприкордонслужби, і призначення "відбудеться незабаром", про що повідомив у неділю у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"Нарада з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком. Передусім міністр доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів. ДСНС України працює чітко, дякую за це", - повідомив Зеленський.

Зі слів Президента, з головою МВС обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України. "Важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання", - вказав він.

Разом з Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ. Призначення відбудеться незабаром. Слава Україні!

- повідомив Зеленський.

Юлія Шрамко

Політика
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Державний кордон України
Міністерство внутрішніх справ України
Державна прикордонна служба України
Ігор Клименко
Володимир Зеленський
Україна