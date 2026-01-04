$42.170.00
49.550.00
ukenru
13:19 • 48 просмотра
Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени
11:20 • 9808 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
09:34 • 11606 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 31257 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 43340 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 52147 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 52570 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 48991 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 62595 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
2 января, 15:12 • 83901 просмотра
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОПPhoto
Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко определились с кандидатурами на нового главу Госпогранслужбы. Назначение состоится в скором времени, о чем сообщил Зеленский в соцсетях.

Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вместе с главой МВД Игорем Клименко определились с кандидатурами на нового главу Госпогранслужбы, и назначение "состоится в скором времени", о чем сообщил в воскресенье в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Совещание с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. Прежде всего министр доложил о ситуации с безопасностью в регионах на сегодня и ликвидации последствий российских ударов. ГСЧС Украины работает четко, спасибо за это", - сообщил Зеленский.

По словам Президента, с главой МВД обсудили и дальнейшее развитие Государственной пограничной службы Украины. "Важно, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют боевые задачи", - указал он.

Вместе с Игорем Клименко определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ. Назначение состоится в скором времени. Слава Украине!

- сообщил Зеленский.

Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ: Дейнеко останется в системе МВД02.01.26, 17:32 • 8844 просмотра

Юлия Шрамко

Политика
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Государственная граница Украины
Министерство внутренних дел Украины
Государственная пограничная служба Украины
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина