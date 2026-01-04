Зеленский анонсировал назначение нового главы Госпогранслужбы в скором времени
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МВД Игорь Клименко определились с кандидатурами на нового главу Госпогранслужбы. Назначение состоится в скором времени, о чем сообщил Зеленский в соцсетях.
Детали
"Совещание с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко. Прежде всего министр доложил о ситуации с безопасностью в регионах на сегодня и ликвидации последствий российских ударов. ГСЧС Украины работает четко, спасибо за это", - сообщил Зеленский.
По словам Президента, с главой МВД обсудили и дальнейшее развитие Государственной пограничной службы Украины. "Важно, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют боевые задачи", - указал он.
Вместе с Игорем Клименко определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ. Назначение состоится в скором времени. Слава Украине!
