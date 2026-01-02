$42.170.18
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться
Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ: Дейнеко останется в системе МВД

Киев • УНН

Президент Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко представит новые кандидатуры на должность главы ГПСУ. Сергей Дейнеко, возглавлявший службу более шести лет, продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины.

Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ: Дейнеко останется в системе МВД

В ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Благодарен за четкую работу всей системы МВД. Отдельно обсудили сегодня вопросы деятельности Государственной пограничной службы Украины. Под руководством Сергея Дейнеко на протяжении уже более шести лет ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления. Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют за наше государство на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с беларусью и россией 

- сообщил Зеленский.

02.01.26, 14:57

По его словам, в то же время есть задачи по изменению подходов в работе ГПСУ.

Говорили об этом и с Сергеем. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины 

- резюмировал Глава государства.

02.01.26, 17:12

Антонина Туманова

Политика
Война в Украине
Государственная граница Украины
Беларусь
Министерство внутренних дел Украины
Государственная пограничная служба Украины
Игорь Клименко
Владимир Зеленский
Украина