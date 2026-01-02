Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ: Дейнеко останется в системе МВД

В ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Президент заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.

Благодарен за четкую работу всей системы МВД. Отдельно обсудили сегодня вопросы деятельности Государственной пограничной службы Украины. Под руководством Сергея Дейнеко на протяжении уже более шести лет ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления. Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют за наше государство на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с беларусью и россией - сообщил Зеленский.

По его словам, в то же время есть задачи по изменению подходов в работе ГПСУ.

Говорили об этом и с Сергеем. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины - резюмировал Глава государства.

