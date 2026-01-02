Зеленский анонсировал смену руководителя ГПСУ: Дейнеко останется в системе МВД
Киев • УНН
Президент Владимир Зеленский сообщил, что министр внутренних дел Игорь Клименко представит новые кандидатуры на должность главы ГПСУ. Сергей Дейнеко, возглавлявший службу более шести лет, продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины.
В ближайшее время министр внутренних дел Игорь Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Президент заслушал доклад министра внутренних дел Украины Игоря Клименко.
Благодарен за четкую работу всей системы МВД. Отдельно обсудили сегодня вопросы деятельности Государственной пограничной службы Украины. Под руководством Сергея Дейнеко на протяжении уже более шести лет ГПСУ прошла значительный путь развития и усиления. Сейчас подразделения пограничников вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины воюют за наше государство на передовой. Значительно усилены также участки границы Украины с беларусью и россией
Буданов принял предложение возглавить Офис Президента02.01.26, 14:57 • 2198 просмотров
По его словам, в то же время есть задачи по изменению подходов в работе ГПСУ.
Говорили об этом и с Сергеем. В ближайшее время министр Клименко представит кандидатуры на замену главы ГПСУ, а Сергей Дейнеко продолжит работу в системе Министерства внутренних дел Украины
Зеленский объявил о новой должности для главы СВР Иващенко в военной разведке после согласия Буданова возглавить ОП02.01.26, 17:12 • 3872 просмотра