Зеленський анонсував зміну керівника ДПСУ: Дейнеко залишиться в системі МВС

Найближчим часом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Президент заслухав доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Вдячний за чітку роботу всієї системи МВС. Окремо обговорили сьогодні питання діяльності Державної прикордонної служби України. Під керівництвом Сергія Дейнека протягом уже більш ніж шести років ДПСУ пройшла значний шлях розвитку й посилення. Зараз підрозділи прикордонників разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України воюють заради нашої держави на передовій. Значно посилені також ділянки кордону України з білоруссю та росією - повідомив Зеленський.

Буданов прийняв пропозицію очолити Офіс Президента

За його словами, водночас є завдання щодо зміни підходів у роботі ДПСУ.

Говорили про це і з Сергієм. Найближчим часом міністр Клименко представить кандидатури на заміну очільника ДПСУ, а Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ України - резюмував Глава держави.

Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОП