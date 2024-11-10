В Испании тысячи людей вышли на протест из-за действий властей во время смертельных наводнений

ukenru
Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 93533 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 122745 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 135818 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 140143 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 179040 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 123884 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 124216 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121185 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 166820 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132117 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Крым ушел": советник Трампа сделал громкое заявление о мире в Украине

"Крым ушел": советник Трампа сделал громкое заявление о мире в Украине

15:02 • 20180 просмотра
Боррель о разрешении бить вглубь рф: недостаточно остановить врага, нужно наносить поражение

Боррель о разрешении бить вглубь рф: недостаточно остановить врага, нужно наносить поражение

15:05 • 24138 просмотра
В ЕС нет консенсуса по отправке инструкторов в Украину - Боррель

В ЕС нет консенсуса по отправке инструкторов в Украину - Боррель

16:40 • 20554 просмотра
Украина в этом году уже изготовила более 100 ракет - Зеленский

Украина в этом году уже изготовила более 100 ракет - Зеленский

17:36 • 20260 просмотра
Больше всего внимания Кураховскому направлению: Зеленский заслушал доклады Сырского и Умерова

Больше всего внимания Кураховскому направлению: Зеленский заслушал доклады Сырского и Умерова

18:05 • 24686 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

8 ноября 2024, 07:00 • 179040 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

7 ноября 2024, 16:29 • 142359 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

7 ноября 2024, 11:40 • 166820 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 169324 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 165526 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

9 ноября: День Книги рекордов Гиннеса

11:28 • 74442 просмотра
Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

Бейонсе установила рекорд номинаций на "Грэмми"

8 ноября 2024, 20:15 • 70287 просмотра
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

7 ноября 2024, 17:19 • 104809 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

7 ноября 2024, 15:17 • 105147 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 112577 просмотра
Актуальное
В Испании тысячи людей вышли на протест из-за действий властей во время смертельных наводнений

В Испании тысячи людей вышли на протест из-за действий властей во время смертельных наводнений

Киев  •  УНН

00:11 • 1816 просмотра

Read in English

В Валенсии прошли массовые протесты против действий региональных властей во время смертельных наводнений. Демонстранты обвиняют власти в запоздалом объявлении тревоги, что привело к многочисленным жертвам.

Тысячи людей вышли на демонстрацию в Валенсии. Протесты являются ответом на то, как региональная власть справилась с разрушительными наводнениями. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время последней демонстрации из-за наводнения протестующие заполнили центр Валенсии, требуя отставки лидера регионального правительства Карлоса Масона и скандируя «Убийцы!».

«Наши руки запятнаны грязью, ваши - кровью», - написано на одном из баннеров.

Местные жители обвиняют Мазона в запоздалом объявлении тревоги, которую он выдал в 20:00 29 октября, когда вода уже начала затапливать многие близлежащие города и деревни. Сам лидер Валенсии заявил, что объявил бы тревогу раньше, если бы официальная служба мониторинга воды предоставила информацию о серьезности ситуации. Мазон отказался комментировать ситуацию для агентства Reuters.

Мы хотим показать наше возмущение и злость из-за плохого управления этой катастрофой, которая затронула стольких людей,

- заявила президент одной из около 30 организаций, которые провели протест, Анна Оливер.

Отмечается, что полиция была вынуждена вмешаться, когда некоторые протестующие начали бросать камни. Повреждения здания городского совета от брошенных объектов были незначительными.

Испанскую королевскую чету забросали камнями во время визита в зону наводнения3 ноября 2024, 14:15 • 23123 просмотра

Национальная метеорологическая служба Испании выдавала предупреждение о шторме с 25 октября. Некоторые муниципалитеты и местные органы власти подняли тревогу гораздо раньше, чем региональное правительство. Например, Валенсийский университет еще 28 октября предупредил сотрудников о том, чтобы они не выходили на работу. Несколько городских советов приостановили деятельность, закрыли общественные учреждения и посоветовали людям оставаться дома. Метеорологическая служба AEMET повысила уровень угрозы до красного для района Валенсии в 7:36 утра 29 октября.

В настоящее время почти 80 человек все еще считаются пропавшими без вести, и это наводнение стало самой смертоносной стихийной катастрофой в одной европейской стране после наводнения в Португалии в 1967 году, которое унесло около 500 жизней.

Последствия шторма в Испании: Каталония восстанавливается после наводнения, в Альбасете продолжаются поиски пропавших без вести5 ноября 2024, 10:29 • 14949 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
kataloniyaКаталония
valensiyaВаленсия
reutersReuters
ispaniyaИспания
portugaliyaПортугалия