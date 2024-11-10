В Испании тысячи людей вышли на протест из-за действий властей во время смертельных наводнений

Тысячи людей вышли на демонстрацию в Валенсии. Протесты являются ответом на то, как региональная власть справилась с разрушительными наводнениями. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время последней демонстрации из-за наводнения протестующие заполнили центр Валенсии, требуя отставки лидера регионального правительства Карлоса Масона и скандируя «Убийцы!».

«Наши руки запятнаны грязью, ваши - кровью», - написано на одном из баннеров.

Местные жители обвиняют Мазона в запоздалом объявлении тревоги, которую он выдал в 20:00 29 октября, когда вода уже начала затапливать многие близлежащие города и деревни. Сам лидер Валенсии заявил, что объявил бы тревогу раньше, если бы официальная служба мониторинга воды предоставила информацию о серьезности ситуации. Мазон отказался комментировать ситуацию для агентства Reuters.

Мы хотим показать наше возмущение и злость из-за плохого управления этой катастрофой, которая затронула стольких людей, - заявила президент одной из около 30 организаций, которые провели протест, Анна Оливер.

Отмечается, что полиция была вынуждена вмешаться, когда некоторые протестующие начали бросать камни. Повреждения здания городского совета от брошенных объектов были незначительными.

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Национальная метеорологическая служба Испании выдавала предупреждение о шторме с 25 октября. Некоторые муниципалитеты и местные органы власти подняли тревогу гораздо раньше, чем региональное правительство. Например, Валенсийский университет еще 28 октября предупредил сотрудников о том, чтобы они не выходили на работу. Несколько городских советов приостановили деятельность, закрыли общественные учреждения и посоветовали людям оставаться дома. Метеорологическая служба AEMET повысила уровень угрозы до красного для района Валенсии в 7:36 утра 29 октября.

В настоящее время почти 80 человек все еще считаются пропавшими без вести, и это наводнение стало самой смертоносной стихийной катастрофой в одной европейской стране после наводнения в Португалии в 1967 году, которое унесло около 500 жизней.

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