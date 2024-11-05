Последствия шторма в Испании: Каталония восстанавливается после наводнения, в Альбасете продолжаются поиски пропавших без вести
Киев • УНН
Каталония восстанавливается после масштабных наводнений, которые привели к закрытию дорог и остановке железной дороги. В провинции Альбасете продолжается поиск пропавших без вести. В целом количество погибших достигло 215 человек.
Каталония восстанавливается после вчерашних интенсивных дождей в Барселоне и Таррагоне, которые вызвали наводнения, закрытие дорог и приостановку железнодорожных линий. Через неделю после катастрофы в Альбасете и Валенсийском сообществе еще продолжаются поиски; подтверждена гибель по меньшей мере 215 человек.
Пишет УНН со ссылкой на El Pais.
Каталония возвращается к нормальной жизни после сильных дождей в Барселоне и Таррагоне, которые вызвали наводнения, перекрытие дорог и приостановку железнодорожного сообщения. Сегодня все еще перекрыты две дороги.
Линия FGC Llobregat-Anoia все еще пострадала, а линия R17 Renfe все еще не работает. Утром все линии компании вернулись к нормальному режиму работы, кроме R17, которая соединяет Барселону-Эстасьо-де-Франса с Салоу и Порт Авентура в Таррагоне.
Спустя неделю после наводнения, в наиболее пострадавших регионах продолжаются поиски пропавших без вести, ремонт инфраструктуры, восстановление работы служб и уборка территории.
По последним данным стихийное бедствие унесло жизни по меньшей мере 215 человек.
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В этот вторник Служба 112 Кастилии-Ла-Манчи подтвердила факт обнаружения человеческих останков в районе Лас-Рамблас-де-Летур (провинция Альбасете), - там после наводнения, опустошившего часть муниципалитета в прошлый вторник, ищут четырех человек, пропавших без вести.
В Валенсийском сообществе на главных подъездах к городу Валенсия рано утром образовались 46-километровые пробки.
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Напомним,
УНН передавал, что в провинции Валенсия из-за сильных наводнений погибли сотни людей. Тысячи спасателей ищут пропавших, а власти выделили 250 млн евро на помощь пострадавшим.
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