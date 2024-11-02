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В Финляндии впервые зафиксировали ураган: без электричества остались более 17 тысяч домов

В Финляндии впервые зафиксировали ураган: без электричества остались более 17 тысяч домов

Киев  •  УНН

13:17 • 5559 просмотра

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На западе Финляндии зафиксирован первый в истории ураган со скоростью ветра 33,5 м/с. Из-за стихии 17 тысяч домов остались без электричества, а метеорологи предупреждают о новом циклоне.

На западе Финляндии ветер впервые в истории достиг ураганных показателей, в результате чего по состоянию на субботу остаются обесточенными 17 тысяч домов. Об этом сообщает Yle, пишет УНН.

Детали

В Раума средняя скорость ветра в пятницу вечером достигла 33,5 метра в секунду, в Поре - до 30,3 м/с. Ураганом в Финляндии считается ветер, средняя скорость которого составляет не менее 33 м/с.

По словам метеоролога Матти Хуутонен, это первый случай, когда в Финляндии был зафиксирован настоящий ураган

В истории наблюдений никогда не фиксировались такие показатели, в этом смысле это действительно редкость,

- сказал дежурный метеоролог Метеорологического института Туомо Бергман.

В пятницу вечером на западе и юге Финляндии были обесточены около 40 тыс. домов. На утро субботы без электричества остались 17 тысяч домов.

Начальник пожарной охраны Кари Канкаанпяя из службы спасения Сатакунта отметил, что чаще всего спасателей вызывали из-за поваленных деревьев и поврежденного имущества.

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По прогнозам метеорологов, в воскресенье в Финляндию придет новый мощный циклон. Он будет двигаться примерно по тому же маршруту, поэтому существует вероятность повторения урагана.

Премьер Испании признал, что для борьбы с наводнениями сделано слишком мало, и отправил больше войск2 ноября 2024, 12:35 • 8275 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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