Премьер Испании признал, что для борьбы с наводнениями сделано слишком мало, и отправил больше войск

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Правительство Испании направляет 5000 военных и 5000 полицейских и гвардейцев в регион Валенсия из-за катастрофических наводнений. Стихийное бедствие унесло жизни более 200 человек, разрушив дома и инфраструктуру.

Правительство Испании распорядилось о крупнейшем в мирное время развертывании военных и сил безопасности в регионе Валенсия, пострадавшем от наводнения, на фоне того, как страна борется с крупнейшим стихийным бедствием за десятилетия, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Новое развертывание запланировано в течение выходных и будет включать 5000 солдат и 5000 сотрудников полиции и гражданской гвардии, сказал премьер-министр Педро Санчес в своей речи в субботу. Таким образом, общее количество войск и полиции в пострадавших районах составит около 17 000 человек.

Санчес сказал, что новое развертывание осуществляется по просьбе регионального президента Валенсии Карлоса Масона, который в соответствии с испанским законодательством полностью контролирует чрезвычайную помощь.

Если потребуется дополнительная поддержка, правительству Валенсии нужно только попросить, сказал Санчес. «Я знаю, что реагирование было недостаточным», и обе администрации должны работать вместе, добавил он.

Масон и Санчес, которые принадлежат к конкурирующим партиям, подверглись растущей критике, на фоне того, как тысячи волонтеров самостоятельно вышли на улицы, чтобы помочь жертвам внезапных наводнений на фоне растущего ощущения, что правительства делают недостаточно.

Дополнение

Ливни 29 октября разрушили дома, дороги и мосты, унесли жизни более 200 человек и оставили сотни пропавшими без вести. В частях Валенсии выпала годовая норма осадков за несколько часов.

Масштабное наводнение в Испании: уже более 200 жертв1 ноября 2024, 13:38 • 12438 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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