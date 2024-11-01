Масштабное наводнение в Испании: уже более 200 жертв
Киев • УНН
В Испании подтвердили гибель 205 человек в результате катастрофического наводнения. Больше всего пострадало Валенсийское сообщество, где погибло 202 человека, власти продолжают поиски пропавших без вести.
В Испании по состоянию на обед пятницы подтвердили гибель уже более 200 человек от катастрофического наводнения, сообщает El Pais, пишет УНН.
Детали
Объединенный координационный центр по ликвидации последствий непогоды увеличил количество погибших в Валенсийском сообществе до 202 человек. Вместе с тремя погибшими в других регионах, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия, количество жертв достигло 205 человек.
Тем временем продолжаются поиски пропавших без вести и восстановление домов, улиц и инфраструктуры. К поисковым работам привлекают еще больше военных.
Сама же непогода продолжает бушевать. Власти просят население не выходить из дома, если в этом нет необходимости.
Ранее сообщалось, что количество погибших в результате разрушительных внезапных наводнений на востоке Испании достигло 158 человек в четверг. Наводнение может стать самым страшным стихийным бедствием в Европе за последние пять десятилетий