Испанскую королевскую чету забросали камнями во время визита в зону наводнения
Киев • УНН
Король Фелипе VI и королева Летисия посетили пострадавший от наводнения район Валенсии. Местные жители забросали их грязью и камнями, обвиняя в недостаточной помощи, полиция привлекла конных офицеров.
Испанскую королевскую чету в Валенсии, которая намеревалась посетить район наводнения, забросали грязью и камнями. Полиция применила конных офицеров, чтобы попытаться взять ситуацию под контроль, передает УНН со ссылкой на Bild.
Детали
По данным СМИ, в результате наводнения, обрушившегося на Испанию, погибли уже 272 человека. Испанский король Фелипе VI и его жена Летисия намеревались посетить район наводнения в Валенсии, чтобы лично оценить ситуацию. Король и королева прибыли в Пайпорт вместе с премьер-министром Педро Санчесом и региональным президентом Карлосом Масоном.
Однако королевскую пару встретили не приветствием, а бросками грязи, камней, бутылок и палок. Их начали оскорблять, обвиняя в недостаточной помощи. Из толпы раздавались возгласы: «Убийцы» и «Убирайтесь!».
Королеву оскорбляли: «У тебя есть все, а люди здесь умирают!», »У тебя нет проблем с водой! У нас ничего нет!», „Президент - пес!“, „Президент - пес!“.
Охрана попыталась прервать визит и вывести короля в безопасное место, но безуспешно. Толпа не позволила королевской чете уйти. Полиция применила конных офицеров, чтобы попытаться взять ситуацию под контроль.
Масштабные наводнения в Испании: количество жертв возросло до 2143 ноября 2024, 12:23 • 12151 просмотр