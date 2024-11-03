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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно
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В Украине завтра ожидается мокрый снег: где именно

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Испанскую королевскую чету забросали камнями во время визита в зону наводнения

Испанскую королевскую чету забросали камнями во время визита в зону наводнения

Киев  •  УНН

14:15 • 6365 просмотра

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Король Фелипе VI и королева Летисия посетили пострадавший от наводнения район Валенсии. Местные жители забросали их грязью и камнями, обвиняя в недостаточной помощи, полиция привлекла конных офицеров.

Испанскую королевскую чету в Валенсии, которая намеревалась посетить район наводнения, забросали грязью и камнями. Полиция применила конных офицеров, чтобы попытаться взять ситуацию под контроль, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

По данным СМИ, в результате наводнения, обрушившегося на Испанию, погибли уже 272 человека. Испанский король Фелипе VI и его жена Летисия намеревались посетить район наводнения в Валенсии, чтобы лично оценить ситуацию. Король и королева прибыли в Пайпорт вместе с премьер-министром Педро Санчесом и региональным президентом Карлосом Масоном.

Однако королевскую пару встретили не приветствием, а бросками грязи, камней, бутылок и палок. Их начали оскорблять, обвиняя в недостаточной помощи. Из толпы раздавались возгласы: «Убийцы» и «Убирайтесь!».

Королеву оскорбляли: «У тебя есть все, а люди здесь умирают!», »У тебя нет проблем с водой! У нас ничего нет!», „Президент - пес!“, „Президент - пес!“.

Охрана попыталась прервать визит и вывести короля в безопасное место, но безуспешно. Толпа не позволила королевской чете уйти. Полиция применила конных офицеров, чтобы попытаться взять ситуацию под контроль.

Масштабные наводнения в Испании: количество жертв возросло до 2143 ноября 2024, 12:23 • 12151 просмотр

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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