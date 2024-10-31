Смертоносное наводнение в Испании: масштабы стихийного бедствия (видео)

В Испании в четверг утром возобновились поиски пропавших без вести в районе, который больше всего пострадал от непогоды - в провинции Валенсия, там наводнение унесло жизни по меньшей мере 92 человек. Всего в стране из-за сильных наводнений погибло 95 человек. Между тем местные СМИ и жители публикуют видео и фотографии затопленной Валенсии, сообщает УНН.

Масштабы стихийного бедствия в Валенсии можно увидеть из ряда видео, снятых с высоты птичьего полета.

В поисках пропавших участвуют тысяча военнослужащих чрезвычайного подразделения, а также тысячи сотрудников Гражданской гвардии, пожарной службы и полиции.

Между тем непогода продолжает бушевать, и сегодня ливневые дожди особенно угрожают двум районам: северо-востоку (там введен оранжевый уровень опасности на севере Кастельона и юге Таррагоны) и юго-западу (желтый уровень опасности в провинциях Кадис, Уэльва и Севилья в Андалусии и по всей Эстремадуре).

В районе Маэстрасго (Кастельон) за несколько часов в некоторых местах выпали сильные ливни объемом до 300 литров на квадратный метр.

Тысячи людей до сих пор остаются без электричества в своих домах, а материальный ущерб неисчислим.

Многие дороги в провинции Валенсия по-прежнему перекрыты, тысячи автомобилей застряли в воде.

Приостановлено движение скоростных поездов между Мадридом и Валенсийским регионом и средиземноморским коридором до Барселоны, а также большинства местных поездов.

Президент регионального правительства Валенсии объявил о плане помощи, в рамках которого регион мобилизует 250 миллионов евро, включая 6 000 евро прямой помощи каждому пострадавшему, а также субсидии на транспорт и помощь в восстановлении жилья.



Дополнение

В ЕС на фоне смертоносной стихии заявляли, что готовы оказать помощь Испании, однако пока не получали соответствующих запросов. В частности, о помощи стране информировала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сообщалось, что Министерство обороны Испании предлагает предоставить мобильные морги для пострадавших от наводнений районов, поскольку есть опасения, что количество жертв может возрасти.

Напомним

Как сообщалось ранее на востоке Испании из-за наводнения погибли по меньшей мере 63 человека. Это наибольшее количество жертв от наводнения в Европе с 2021 года, когда в Германии погибло 185 человек.