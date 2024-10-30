Масштабна повінь в Іспанії: кількість жертв сягнула 63
Київ • УНН
На сході Іспанії через повінь загинули щонайменше 63 людини. Це найбільша кількість жертв від повені в Європі з 2021 року, коли в Німеччині загинуло 185 осіб.
Щонайменше 63 людини загинули на сході Іспанії через повінь, пише УНН з посиланням на DW.
Деталі
Аварійні служби південно-східного регіону Валенсія підтвердили кількість загиблих - 62 особи - відразу після полудня за місцевим часом у середу, порівняно з 51 раніше того ж дня.
Тим часом центральне урядове управління регіону Кастилія-Ла-Манча підтвердило, що 88-річну жінку було знайдено мертвою в провінції Куенка.
Доповнення
Кількість загиблих, імовірно, стала найбільшою у Європі через повінь з 2021 року, коли в Німеччині загинуло щонайменше 185 людей.