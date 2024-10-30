Масштабное наводнение в Испании: количество жертв достигло 63
Киев • УНН
На востоке Испании из-за наводнения погибли по меньшей мере 63 человека. Это наибольшее количество жертв от наводнения в Европе с 2021 года, когда в Германии погибло 185 человек.
По меньшей мере 63 человека погибли на востоке Испании из-за наводнения, пишет УНН со ссылкой на DW.
Детали
Аварийные службы юго-восточного региона Валенсия подтвердили количество погибших - 62 человека - сразу после полудня по местному времени в среду, по сравнению с 51 ранее в тот же день.
Между тем центральное правительственное управление региона Кастилия-Ла-Манча подтвердило, что 88-летняя женщина была найдена мертвой в провинции Куэнка.
Дополнение
Количество погибших, вероятно, стало крупнейшим в Европе из-за наводнения с 2021 года, когда в Германии погибли по меньшей мере 185 человек.