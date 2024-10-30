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Масштабное наводнение в Испании: количество жертв достигло 63

Масштабное наводнение в Испании: количество жертв достигло 63

Киев  •  УНН

14:23 • 4553 просмотра

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На востоке Испании из-за наводнения погибли по меньшей мере 63 человека. Это наибольшее количество жертв от наводнения в Европе с 2021 года, когда в Германии погибло 185 человек.

По меньшей мере 63 человека погибли на востоке Испании из-за наводнения, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Аварийные службы юго-восточного региона Валенсия подтвердили количество погибших - 62 человека - сразу после полудня по местному времени в среду, по сравнению с 51 ранее в тот же день.

Между тем центральное правительственное управление региона Кастилия-Ла-Манча подтвердило, что 88-летняя женщина была найдена мертвой в провинции Куэнка.

Дополнение

Количество погибших, вероятно, стало крупнейшим в Европе из-за наводнения с 2021 года, когда в Германии погибли по меньшей мере 185 человек.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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