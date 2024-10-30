Масштабное наводнение в Испании: количество жертв достигло 63

По меньшей мере 63 человека погибли на востоке Испании из-за наводнения, пишет УНН со ссылкой на DW.

Детали

Аварийные службы юго-восточного региона Валенсия подтвердили количество погибших - 62 человека - сразу после полудня по местному времени в среду, по сравнению с 51 ранее в тот же день.

Между тем центральное правительственное управление региона Кастилия-Ла-Манча подтвердило, что 88-летняя женщина была найдена мертвой в провинции Куэнка.

Дополнение

Количество погибших, вероятно, стало крупнейшим в Европе из-за наводнения с 2021 года, когда в Германии погибли по меньшей мере 185 человек.