Колишнього лідера Валенсії допитують через смертельні повені в Іспанії

Колишній лідер іспанського регіону Валенсія Карлос Мазон у понеділок дав свідчення в парламенті щодо повеней минулого року, що забрали життя 229 людей, запевняючи, що влада не усвідомлювала масштабів катастрофи. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Мазон, який оголосив про відставку 3 листопада під тиском політичного спектру, відповідав на питання про дії влади під час повені 29 жовтня 2024 року. Лідер лівої партії "Подемос" звинуватив його у особистій відповідальності за смерті, а речник каталонської партії ERC заявив, що його слід ув’язнити. Родичі жертв та постраждалі від повені стежили за допитом біля нижньої палати в Мадриді.

Ніхто не знав про масштаби, ніхто не знав, що люди тонуть – сказав Мазон, заперечуючи звинувачення у бездіяльності.

Він не надав нових деталей щодо свого перебування під час кризи, включно з обідом у ресторані та періодом, коли його охоронці були відсутні. "Я не можу точно сказати про точний час", – додав він.

Мазон також заявив, що "нічого б не змінилося", якби він залишив обід і прибув раніше на засідання комітету з кризового менеджменту, раніше звинувачуючи центральний уряд у браку підтримки. Під час своєї відставки він визнав помилки та зазначив, що "доведеться жити з ними до кінця життя". Наступник Мазона ще не склав присягу; очікується, що його замінить кандидат від Народної партії.

