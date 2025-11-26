Экс-президента Перу приговорили к 14 годам тюрьмы за взяточничество
Киев • УНН
Бывшего президента Перу Мартина Вискарру приговорили к 14 годам лишения свободы за получение взяток на сумму 676 тыс. долларов. Это произошло во время его пребывания на посту губернатора региона Мокегуа с 2011 по 2014 год.
Перуанский суд отправил за решетку на 14 лет бывшего президента Мартина Вискарру за коррупцию. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Перуанский суд в среду приговорил бывшего президента Мартина Вискарру к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в получении взяток за годы до вступления в должность
Согласно приговору, Вискарра, занимая должность губернатора южного региона Мокегуа с 2011 по 2014 год, получил взятки, эквивалентные 676 тыс. долларов, от строительных фирм в обмен на государственные контракты.
На протяжении всего судебного разбирательства, которое началось в прошлом октябре, Вискарра отрицал обвинения, утверждая, что стал жертвой политических преследований.
Он пришел к власти в 2018 году после того, как его предшественник ушел в отставку, а через два года был отстранен Конгрессом на фоне расследований по коррупции.
На выборах 2021 года Вискарра получил наибольшее количество голосов среди всех кандидатов в Конгресс, но позже Конгресс запретил ему занимать государственные должности в течение 10 лет за роспуск законодательного органа в 2019 году.
Напомним
Судья Верховного суда Перу приказал арестовать бывшего премьер-министра Бетси Чавес на пять месяцев. Сейчас она находится под убежищем в посольстве Мексики в Лиме.