15:50 • 12478 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 15459 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 10586 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 11401 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 6270 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 4872 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
14:38 • 3636 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
14:29 • 8050 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 19737 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23 • 22479 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Экс-президента Перу приговорили к 14 годам тюрьмы за взяточничество

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Бывшего президента Перу Мартина Вискарру приговорили к 14 годам лишения свободы за получение взяток на сумму 676 тыс. долларов. Это произошло во время его пребывания на посту губернатора региона Мокегуа с 2011 по 2014 год.

Экс-президента Перу приговорили к 14 годам тюрьмы за взяточничество

Перуанский суд отправил за решетку на 14 лет бывшего президента Мартина Вискарру за коррупцию. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Перуанский суд в среду приговорил бывшего президента Мартина Вискарру к 14 годам лишения свободы, признав его виновным в получении взяток за годы до вступления в должность 

- пишет издание.

Согласно приговору, Вискарра, занимая должность губернатора южного региона Мокегуа с 2011 по 2014 год, получил взятки, эквивалентные 676 тыс. долларов, от строительных фирм в обмен на государственные контракты.

На протяжении всего судебного разбирательства, которое началось в прошлом октябре, Вискарра отрицал обвинения, утверждая, что стал жертвой политических преследований.

Он пришел к власти в 2018 году после того, как его предшественник ушел в отставку, а через два года был отстранен Конгрессом на фоне расследований по коррупции.

На выборах 2021 года Вискарра получил наибольшее количество голосов среди всех кандидатов в Конгресс, но позже Конгресс запретил ему занимать государственные должности в течение 10 лет за роспуск законодательного органа в 2019 году.

Напомним

Судья Верховного суда Перу приказал арестовать бывшего премьер-министра Бетси Чавес на пять месяцев. Сейчас она находится под убежищем в посольстве Мексики в Лиме.

Павел Башинский

