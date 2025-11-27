У Перу засудили колишнього президента Кастільйо до 11,5 років тюрми: друге ув'язнення екслідера за тиждень

Фото: Reuters

Колишнього президента Перу Педро Кастільйо засудили до 11,5 років за ґратами за повстання та змову проти держави наприкінці 2022 року. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Суд Перу засудив колишнього президента Педро Кастільйо до 11,5 років позбавлення волі за повстання та змову проти держави наприкінці 2022 року, коли він безуспішно намагався розпустити Конгрес та отримати широкі повноваження - пише видання.

Кастільйо, який перебував під вартою під час розгляду справи, був усунений з посади у грудні 2022 року після спроби розпустити Конгрес. Цей крок спричинив насильницькі протести проти уряду, який його замінив, і призвело до загибелі десятків людей, переважно в бідніших регіонах, де він користувався більшою підтримкою.

Під час свого останнього захисного слова на суді минулого тижня колишній президент відкинув звинувачення проти нього у повстанні та заявив, що коли він намагався розпустити Конгрес - крок, який не був підтриманий силами безпеки країни.

Прокурори вимагали для Кастільйо 34-річного ув'язнення.

