18:30 • 6696 перегляди
Зеленський анонсував важливі переговори наступного тижня
17:31 • 10048 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури: обвинувачення на чолі з Генпрокурором Кравченком просить для підсудного 10 років позбавлення волі
Ексклюзив
15:25 • 18940 перегляди
Грудень 2025: коли очікувати геомагнітні бурі і як убезпечити здоров’я
Ексклюзив
27 листопада, 14:27 • 26068 перегляди
Пільги - не витрати, а прибуток: авіація здатна утричі окупити державну підтримку
27 листопада, 14:21 • 17482 перегляди
Наприкінці тижня продовжиться спільна робота української та американської делегацій щодо мирної угоди - ОП
Ексклюзив
27 листопада, 14:12 • 25119 перегляди
Є ймовірність, що росія буде робити все можливе, щоб поставити Україну в немилість адміністрації Трампа: політолог оцінив мирний план США
Ексклюзив
27 листопада, 13:37 • 19645 перегляди
Суд відновив розслідування кримінальної справи проти головного юриста НБУ Олександра ЗимиPhoto
27 листопада, 12:53 • 13397 перегляди
Україні вдалося прибрати пункт про "повну амністію" з мирного плану США - Стефанішина
27 листопада, 12:37 • 17077 перегляди
З грального бізнесу у медицину: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 1Photo
27 листопада, 11:46 • 12054 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням – Укренерго
У Перу засудили колишнього президента Кастільйо до 11,5 років тюрми: друге ув'язнення екслідера за тиждень

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Колишнього президента Перу засудили до 11,5 років ув'язнення за повстання та змову проти держави наприкінці 2022 року. Він намагався розпустити Конгрес та отримати широкі повноваження.

У Перу засудили колишнього президента Кастільйо до 11,5 років тюрми: друге ув'язнення екслідера за тиждень
Фото: Reuters

Колишнього президента Перу Педро Кастільйо засудили до 11,5 років за ґратами за повстання та змову проти держави наприкінці 2022 року. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Суд Перу засудив колишнього президента Педро Кастільйо до 11,5 років позбавлення волі за повстання та змову проти держави наприкінці 2022 року, коли він безуспішно намагався розпустити Конгрес та отримати широкі повноваження

- пише видання.

Кастільйо, який перебував під вартою під час розгляду справи, був усунений з посади у грудні 2022 року після спроби розпустити Конгрес. Цей крок спричинив насильницькі протести проти уряду, який його замінив, і призвело до загибелі десятків людей, переважно в бідніших регіонах, де він користувався більшою підтримкою.

Під час свого останнього захисного слова на суді минулого тижня колишній президент відкинув звинувачення проти нього у повстанні та заявив, що коли він намагався розпустити Конгрес - крок, який не був підтриманий силами безпеки країни.

Прокурори вимагали для Кастільйо 34-річного ув'язнення.

Нагадаємо

Перуанський суд відправив за ґрати на 14 років колишнього президента Мартіна Віскарру за корупцію.

Павло Башинський

