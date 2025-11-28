Перу готується оголосити надзвичайний стан через блокування кордону мігрантами з Чилі – президент Джері

Фото: EPA/UPG

Президент Перу Хосе Джері заявив, що уряд терміново посилює контроль на південному кордоні після того, як групи мігрантів без документів заблокували перехід Такна–Аріка, намагаючись залишити Чилі через дедалі жорсткішу міграційну політику. Про це президент написав уна своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

У п’ятницю Джері оприлюднив заяву, в якій підтвердив намір запровадити надзвичайний стан задля відновлення порядку на кордоні та посилення спостереження за участі військових.

Наші кордони мають бути дотримані. Скликається позачергове засідання Кабінету міністрів, щоб оголосити, як було оголошено раніше, надзвичайний стан і таким чином посилити зусилля зі спостереження за допомогою Збройних сил – написав він у X.

За словами Джері, міграційні та поліцейські служби вже посилюють перевірки документів, оскільки ситуація на кордоні погіршується. Перуанський телеканал Canal N повідомив, що у п’ятницю десятки мігрантів перекрили перехід Такна–Аріка, вимагаючи пропустити їх до Перу для подальшої подорожі додому. Вони заявляють, що змушені виїхати з Чилі через посилення тамтешньої міграційної політики.

Через блокування виникли затори з обох боків кордону. Регіональний губернатор Такни Луїс Торрес зазначив в коментарі RPP Noticias, що на чилійській стороні кордону застрягли "від 70 до 80 венесуельців". За його словами: "Вони (мігранти – ред.) навіть перекрили дорогу – не пропускають ні автомобілі, ні вантажівки, ні щось інше.

За оцінками міграційного агентства Чилі, у 2023 році в країні перебували близько 337 тисяч нелегальних мігрантів, більшість із яких – громадяни Венесуели.

