Чилі обирає президента: країна може отримати найправішого лідера з часів диктатури

У Чилі проходять президентські вибори, де за пост глави держави змагаються ультраконсервативний кандидат Хосе Антоніо Каст та його суперниця, комуністка Жанетт Хара. Перевага Каста в опитуваннях свідчить, що він має високі шанси стати наступним лідером країни. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Популярність Каста, який агітує за масові депортації іммігрантів та обіцяє жорсткі заходи безпеки проти злочинності, різко зросла на тлі посилення суспільних побоювань.

Чилі відмовилася передавати Україні БМП Marder: у Сантьяго знайшли причину

Навіть критики Каста зазначають, що його радикальні ідеї, які призвели до поразки на двох попередніх виборах, тепер можуть принести йому перемогу. Його успіх демонструє, як прихильник жорсткої лінії захопив мантію традиційних правих у країні, яка колись обіцяла стримувати такі політичні сили після диктатури.

Те, що він найправіший з усіх, кого ми бачили за останні десятиліття, не означає, що це диктатура, саме у це хочуть вас переконати ліві. Це означає, що він матиме залізний кулак і діятиме так, як інші не робили