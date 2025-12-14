Чилі обирає президента: країна може отримати найправішого лідера з часів диктатури

$42.270.00
49.520.00
ukenru
19:10 • 1374 перегляди
Зеленський та делегація Трампа продовжать переговори щодо України в Берліні у понеділок - ЗМІ
Ексклюзив
14 грудня, 12:56 • 13683 перегляди
Тиждень внутрішнього розвороту, надії та нового напрямку: гороскоп на 15–21 грудня
Ексклюзив
14 грудня, 10:14 • 23892 перегляди
В Україні знову почала зʼявлятися вакцина проти грипу
13 грудня, 15:54 • 42790 перегляди
18-річні хлопці, які не стали на облік, автоматично отримають статус призовника - Міноборони
13 грудня, 15:26 • 68051 перегляди
Україна ввела санкції проти майже 700 морських суден “тіньового флоту” рф - Зеленський
13 грудня, 15:01 • 48074 перегляди
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13 грудня, 13:58 • 43854 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13 грудня, 13:41 • 35915 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
13 грудня, 12:30 • 20726 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
13 грудня, 11:00 • 19482 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1.3м/с
94%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Папа Лев підтвердив готовність відвідати України: Ватикан готує план можливого приїзду 14 грудня, 09:52 • 5984 перегляди
Стрілянина на пляжі у Сіднеї під час Хануки: щонайменше 10 загиблих, десятки поранених14 грудня, 10:28 • 13102 перегляди
Президент заявив, що вступ України в НАТО як гарантію безпеки не підтримали деякі європейські партнери14 грудня, 11:40 • 6620 перегляди
Рейтинг Трампа падає, у підтримці прихильників MAGA з’являються "тріщини" – опитування NBC NewsPhoto17:06 • 10921 перегляди
Потепління повертається: з 15 грудня в Україні знову очікується типове "зимове тепло" – синоптикиня Діденко Photo17:23 • 3590 перегляди
Публікації
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 46502 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 55714 перегляди
Топ-10 незабутніх різдвяних хітів, які створюють святковий настрійVideo13 грудня, 08:00 • 50633 перегляди
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 60256 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 84652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Фрідріх Мерц
Ентоні Албаніз
Чарльз ІІІ
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Берлін
Німеччина
Австралія
Реклама
УНН Lite
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів19:02 • 704 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 24685 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 26863 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 31582 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 65970 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Ракетна система С-400
Фільм
Дипломатка

Чилі обирає президента: країна може отримати найправішого лідера з часів диктатури

Київ • УНН

 • 32 перегляди

На президентських виборах у Чилі перемогу ймовірно здобуде ультраконсервативний кандидат Хосе Антоніо Каст. Його популярність зросла завдяки обіцянкам масових депортацій та жорстких заходів безпеки.

Чилі обирає президента: країна може отримати найправішого лідера з часів диктатури
Фото: AP

У Чилі проходять президентські вибори, де за пост глави держави змагаються ультраконсервативний кандидат Хосе Антоніо Каст та його суперниця, комуністка Жанетт Хара. Перевага Каста в опитуваннях свідчить, що він має високі шанси стати наступним лідером країни. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі 

Популярність Каста, який агітує за масові депортації іммігрантів та обіцяє жорсткі заходи безпеки проти злочинності, різко зросла на тлі посилення суспільних побоювань.

Чилі відмовилася передавати Україні БМП Marder: у Сантьяго знайшли причину24.11.25, 15:40 • 10215 переглядiв

Навіть критики Каста зазначають, що його радикальні ідеї, які призвели до поразки на двох попередніх виборах, тепер можуть принести йому перемогу. Його успіх демонструє, як прихильник жорсткої лінії захопив мантію традиційних правих у країні, яка колись обіцяла стримувати такі політичні сили після диктатури.

Те, що він найправіший з усіх, кого ми бачили за останні десятиліття, не означає, що це диктатура, саме у це хочуть вас переконати ліві. Це означає, що він матиме залізний кулак і діятиме так, як інші не робили 

– прокоментував один із виборців Каста.

Багато виборців висловлюють розчарування наявними варіантами, зазначаючи, що обирають "найменш поганий варіант". Водночас, голосуючи, Каст продемонстрував повагу до демократичних інституцій Чилі, заявивши: "Хто б не переміг, чи то Жанетт Хара, чи я, він має стати президентом усіх чилійців".

Перу готується оголосити надзвичайний стан через блокування кордону мігрантами з Чилі – президент Джері28.11.25, 21:55 • 5411 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Перу
Ассошіейтед Прес