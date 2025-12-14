Чилі обирає президента: країна може отримати найправішого лідера з часів диктатури
Київ • УНН
На президентських виборах у Чилі перемогу ймовірно здобуде ультраконсервативний кандидат Хосе Антоніо Каст. Його популярність зросла завдяки обіцянкам масових депортацій та жорстких заходів безпеки.
У Чилі проходять президентські вибори, де за пост глави держави змагаються ультраконсервативний кандидат Хосе Антоніо Каст та його суперниця, комуністка Жанетт Хара. Перевага Каста в опитуваннях свідчить, що він має високі шанси стати наступним лідером країни. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Популярність Каста, який агітує за масові депортації іммігрантів та обіцяє жорсткі заходи безпеки проти злочинності, різко зросла на тлі посилення суспільних побоювань.
Чилі відмовилася передавати Україні БМП Marder: у Сантьяго знайшли причину24.11.25, 15:40 • 10215 переглядiв
Навіть критики Каста зазначають, що його радикальні ідеї, які призвели до поразки на двох попередніх виборах, тепер можуть принести йому перемогу. Його успіх демонструє, як прихильник жорсткої лінії захопив мантію традиційних правих у країні, яка колись обіцяла стримувати такі політичні сили після диктатури.
Те, що він найправіший з усіх, кого ми бачили за останні десятиліття, не означає, що це диктатура, саме у це хочуть вас переконати ліві. Це означає, що він матиме залізний кулак і діятиме так, як інші не робили
Багато виборців висловлюють розчарування наявними варіантами, зазначаючи, що обирають "найменш поганий варіант". Водночас, голосуючи, Каст продемонстрував повагу до демократичних інституцій Чилі, заявивши: "Хто б не переміг, чи то Жанетт Хара, чи я, він має стати президентом усіх чилійців".
Перу готується оголосити надзвичайний стан через блокування кордону мігрантами з Чилі – президент Джері28.11.25, 21:55 • 5411 переглядiв