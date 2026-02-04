росія витрачає значно більше грошей на військові потреби, ніж вважалося раніше - німецька розвідка

$43.190.22
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
14:49 • 1770 перегляди
Посли ЄС погодили кредит на 90 мільярдів євро для України - ЗМІ
10:29 • 13101 перегляди
"Сталевий дикобраз": Politico дізналося про "план Б" України для захисту після війни, якщо гарантії безпеки виявляться марними
09:59 • 21421 перегляди
Україна, США та росія розпочали новий раунд перемовин в Абу-Дабі - Умєров
09:58 • 17302 перегляди
Україна отримала першу партію американського СПГ у 2026 році - Нафтогаз
4 лютого, 07:36 • 20952 перегляди
Politico дізналося про очікування "більш перспективних" переговорів в Абу-Дабі і шансів на "завершення конфлікту"
3 лютого, 22:15 • 34857 перегляди
Трамп про порушене "енергетичне перемир’я": путін дотримав слова, пауза закінчилася
3 лютого, 19:39 • 50002 перегляди
Трамп не здивований атакою росії на Україну цієї ночі - Білий дім
3 лютого, 18:25 • 39901 перегляди
рф відповіла рекордом балістики на прохання Трампа: Зеленський очікує на реакцію США після ударів рф по енергетиці
3 лютого, 16:50 • 37024 перегляди
Генсек НАТО Рютте відвідав київську ТЕЦ, яку вночі атакувала росіяPhoto
Снігопади в Японії: кількість жертв зросла до 35 осіб, сніговий покрив перевищує 2, а подекуди й 4 метриPhoto4 лютого, 05:46 • 33861 перегляди
На Одещині через атаку рф пошкоджено критичну інфраструктуру, є постраждалий: показали наслідкиPhotoVideo4 лютого, 06:41 • 21466 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: росіяни не йдуть на жодні поступки щодо України - ISW4 лютого, 07:33 • 39367 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 18508 перегляди
В ОАЕ показали перші офіційні кадри з другого раунду переговорів України, США та рф в Абу-ДабіPhoto13:46 • 11184 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою11:15 • 18639 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 54974 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 56381 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 95319 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 103648 перегляди
Дональд Трамп
Вадим Філашкін
Ілон Маск
Володимир Зеленський
Сі Цзіньпін
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Донецька область
Державний кордон України
Світшот принцеси Діани, який став частиною модної історії, знову доступний онлайнPhoto14:18 • 1318 перегляди
"Далі більше, але без дітей": Осадча та Горбунов про дев’ять років шлюбу3 лютого, 18:03 • 25491 перегляди
Monokate здивувала новим образом: Катерина Павленко стала платиновою блондинкою перед Нацвідбором на "Євробачення‑2026"Video3 лютого, 16:57 • 25190 перегляди
Лілія Ребрик показала, як її донька займається гімнастикоюPhoto3 лютого, 14:20 • 27833 перегляди
Тарас Цимбалюк зізнався, що реаліті "Холостяк" не виправдало його очікуваньPhoto3 лютого, 11:58 • 34482 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Starlink
Brent

росія витрачає значно більше грошей на військові потреби, ніж вважалося раніше - німецька розвідка

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Аналіз Федеральної розвідслужби Німеччини (BND) показав, що росія витратила на військові потреби до 66% більше, ніж офіційно заявлено. За оцінками BND, військові витрати рф минулого року становили близько 250 мільярдів євро, що складає 10% ВВП.

росія витрачає значно більше грошей на військові потреби, ніж вважалося раніше - німецька розвідка

У минулому році росія витратила на військові потреби значно більше грошей, ніж вважалося раніше. Про це свідчить аналіз Федеральної розвідслужби Німеччини (BND). За даними аналізу, витрати могли бути до 66% вищими, ніж офіційно заявлено. Про це повідомляє Der Spiegel, пише УНН.

Деталі

За інформацією BND, москва не відносила до Міністерства оборони деякі будівельні проєкти оборонного відомства, ІТ-проєкти армії або соціальні виплати для військовослужбовців, а відображала їх у інших статтях бюджету.

BND зазначає, що російська трактування оборонних витрат сильно відрізняється від визначення НАТО. Крім того, інформація про витрати на оборону з боку офіційних російських джерел часто подається спотворено.

За даними BND, російський оборонний бюджет з початку війни проти України в лютому 2022 року щороку суттєво зростав. Так, німецька розвідка оцінює військові витрати Росії за минулий рік приблизно у 250 мільярдів євро, що становить близько 10% від російського ВВП.

рф відхилила всі проєкти амністії та продовжує залучати ув’язнених до війни - розвідка01.02.26, 14:29 • 7187 переглядiв

Для порівняння: частка військових витрат росії у 2022 році, на початку війни, становила 6% ВВП, у 2023 році — 6,7%, а у 2024 році — 8,5%.

Ці цифри конкретно відображають зростаючу загрозу Європі з боку росії

- заявили у BND.

Військові кошти витрачаються не лише на війну проти України, а й на додаткове створення та розвиток військових потужностей, зокрема поблизу східного флангу НАТО.

Президент BND Мартін Єгер під час публічного слухання керівників розвідслужб у середині жовтня без прямого згадування зростаючих військових потенціалів попереджав:

"росія маскує свої наміри і насправді прагне випробувати наші кордони". Європі слід готуватися до подальшого загострення ситуації. Дії москви спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, розкол суспільств та залякування.

У Міноборони Великої Британії заявили про намір кремля "інституціоналізувати війну" через нових кандидатів у держдуму04.02.26, 14:56 • 2044 перегляди

Ольга Розгон

російська пропаганда
Державний бюджет
Воєнний стан
Війна в Україні
НАТО
Європа
Україна