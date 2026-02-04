росія витрачає значно більше грошей на військові потреби, ніж вважалося раніше - німецька розвідка
Київ • УНН
Аналіз Федеральної розвідслужби Німеччини (BND) показав, що росія витратила на військові потреби до 66% більше, ніж офіційно заявлено. За оцінками BND, військові витрати рф минулого року становили близько 250 мільярдів євро, що складає 10% ВВП.
Деталі
За інформацією BND, москва не відносила до Міністерства оборони деякі будівельні проєкти оборонного відомства, ІТ-проєкти армії або соціальні виплати для військовослужбовців, а відображала їх у інших статтях бюджету.
BND зазначає, що російська трактування оборонних витрат сильно відрізняється від визначення НАТО. Крім того, інформація про витрати на оборону з боку офіційних російських джерел часто подається спотворено.
За даними BND, російський оборонний бюджет з початку війни проти України в лютому 2022 року щороку суттєво зростав. Так, німецька розвідка оцінює військові витрати Росії за минулий рік приблизно у 250 мільярдів євро, що становить близько 10% від російського ВВП.
Для порівняння: частка військових витрат росії у 2022 році, на початку війни, становила 6% ВВП, у 2023 році — 6,7%, а у 2024 році — 8,5%.
Ці цифри конкретно відображають зростаючу загрозу Європі з боку росії
Військові кошти витрачаються не лише на війну проти України, а й на додаткове створення та розвиток військових потужностей, зокрема поблизу східного флангу НАТО.
Президент BND Мартін Єгер під час публічного слухання керівників розвідслужб у середині жовтня без прямого згадування зростаючих військових потенціалів попереджав:
"росія маскує свої наміри і насправді прагне випробувати наші кордони". Європі слід готуватися до подальшого загострення ситуації. Дії москви спрямовані на підрив НАТО, дестабілізацію європейських демократій, розкол суспільств та залякування.
