Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у СШАPhoto
Через блекаут у Молдові на кордоні з Україною тимчасово зупиняли пропуск транспорту: що відбувалося у Паланці
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
рф відхилила всі проєкти амністії та продовжує залучати ув’язнених до війни - розвідка

Київ • УНН

 • 42 перегляди

кремль продовжує використовувати ув'язнених як ресурс у війні, а Держдума відхилила вісім проєктів амністії. Єдиний шлях до свободи для росіян – участь у війні, що призводить до зростання злочинності.

рф відхилила всі проєкти амністії та продовжує залучати ув’язнених до війни - розвідка
Фото: Служба зовнішньої розвідки України

кремль і надалі використовує ув’язнених як ресурс у війні проти України. Крім того, минулого тижня російська держдума за один день відхилила вісім проєктів амністії, поданих у 2020-2025 роках. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.

Деталі

кремль і надалі робить ставку на ув’язнених як витратний ресурс війни проти України. Минулого тижня російська держдума за один день відхилила вісім проєктів амністії, поданих у 2020–2025 роках, зокрема ініціативу так званої "широкої амністії" для ветеранів, жінок з дітьми, людей з інвалідністю, учасників протестів і засуджених за співпрацю з "небажаними" іноземними НКО - тобто не для найнебезпечніших злочинців. Водночас депутати відмовили в амністії журналістам, критикам влади, жінкам і вдовам учасників "сво", а також підприємцям

- йдеться у дописі.

За попередньою інформацією, останню масштабну амністію в рф проводили ще у 2015 році - десятирічна перерва є безпрецедентною за весь період дії конституції росії. Втім, у кремля інше бачення.

У пояснювальній записці комітету держдуми з державного будівництва та законодавства зазначено, що амністія "втратила актуальність" через нібито "гуманізацію" кримінального законодавства. Насправді йдеться про вибіркове звільнення від відповідальності мобілізованих і контрактників та обмежені послаблення для вагітних і матерів дітей до 14 років. Посил прозорий: єдиний реальний шлях до свободи - участь у війні

- наголошує розвідка.

Також вказано, що на цьому тлі каральна система рф продовжує звільняти через участь у бойових діях засуджених за тяжкі злочини, які повертаються до мирного життя і знову вбивають.

Лише за офіційними даними, з 2022 року російські суди визнали винними понад 8 тисяч учасників "сво", з яких майже 900 проходили у справах про насильницькі злочини. Щонайменше 423 людини загинули від дій цих "ветеранів" - прямий наслідок політики, що підміняє правосуддя війною

- підкреслюється у дописі.

Нагадаємо

росія мобілізувала до 180 тисяч ув'язнених для участі у війні проти України. З 1 січня скасовано одноразові виплати в'язням за підписання контракту з міноборони рф через економічну кризу.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Мобілізація
Війна в Україні
Служба зовнішньої розвідки України
Україна