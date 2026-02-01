рф відхилила всі проєкти амністії та продовжує залучати ув’язнених до війни - розвідка
Київ • УНН
кремль продовжує використовувати ув'язнених як ресурс у війні, а Держдума відхилила вісім проєктів амністії. Єдиний шлях до свободи для росіян – участь у війні, що призводить до зростання злочинності.
кремль і надалі використовує ув’язнених як ресурс у війні проти України. Крім того, минулого тижня російська держдума за один день відхилила вісім проєктів амністії, поданих у 2020-2025 роках. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає УНН.
Деталі
кремль і надалі робить ставку на ув’язнених як витратний ресурс війни проти України. Минулого тижня російська держдума за один день відхилила вісім проєктів амністії, поданих у 2020–2025 роках, зокрема ініціативу так званої "широкої амністії" для ветеранів, жінок з дітьми, людей з інвалідністю, учасників протестів і засуджених за співпрацю з "небажаними" іноземними НКО - тобто не для найнебезпечніших злочинців. Водночас депутати відмовили в амністії журналістам, критикам влади, жінкам і вдовам учасників "сво", а також підприємцям
За попередньою інформацією, останню масштабну амністію в рф проводили ще у 2015 році - десятирічна перерва є безпрецедентною за весь період дії конституції росії. Втім, у кремля інше бачення.
У пояснювальній записці комітету держдуми з державного будівництва та законодавства зазначено, що амністія "втратила актуальність" через нібито "гуманізацію" кримінального законодавства. Насправді йдеться про вибіркове звільнення від відповідальності мобілізованих і контрактників та обмежені послаблення для вагітних і матерів дітей до 14 років. Посил прозорий: єдиний реальний шлях до свободи - участь у війні
Також вказано, що на цьому тлі каральна система рф продовжує звільняти через участь у бойових діях засуджених за тяжкі злочини, які повертаються до мирного життя і знову вбивають.
Лише за офіційними даними, з 2022 року російські суди визнали винними понад 8 тисяч учасників "сво", з яких майже 900 проходили у справах про насильницькі злочини. Щонайменше 423 людини загинули від дій цих "ветеранів" - прямий наслідок політики, що підміняє правосуддя війною
Нагадаємо
росія мобілізувала до 180 тисяч ув'язнених для участі у війні проти України. З 1 січня скасовано одноразові виплати в'язням за підписання контракту з міноборони рф через економічну кризу.