рф відхилила всі проєкти амністії та продовжує залучати ув’язнених до війни - розвідка

кремль і надалі робить ставку на ув’язнених як витратний ресурс війни проти України. Минулого тижня російська держдума за один день відхилила вісім проєктів амністії, поданих у 2020–2025 роках, зокрема ініціативу так званої "широкої амністії" для ветеранів, жінок з дітьми, людей з інвалідністю, учасників протестів і засуджених за співпрацю з "небажаними" іноземними НКО - тобто не для найнебезпечніших злочинців. Водночас депутати відмовили в амністії журналістам, критикам влади, жінкам і вдовам учасників "сво", а також підприємцям