рф відправила на війну проти України до 180 тисяч в'язнів - розвідка

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Київ • УНН

 • 24798 перегляди

росія мобілізувала до 180 тисяч ув'язнених для участі у війні проти України. З 1 січня скасовано одноразові виплати в'язням за підписання контракту з міноборони рф через економічну кризу.

росія залучила для участі у війні рф проти України від 140 тисяч до 180 тисяч ув'язнених, повідомили в Службі зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Станом на листопад 2024 року рф залучила для участі у російсько-українській війні від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання за злочини в російських тюрмах

- повідомили у СЗР 2 січня.

"Усього в російських колоніях і тюрмах на 2024 рік перебувало близько 300 000-350 000 тисяч ув’язнених. Це вдвічі менше, ніж у 2014 році. Причина зменшення - російсько-українська війна", - зазначили у розвідці.

При цьому у СЗР вказали, що 1 січня набула чинності постанова уряду рф, що скасовує одноразову грошову виплату ув’язненим за підписання контракту з мо рф для участі у війні проти України.

"Законодавче скасування одноразової виплати є свідченням поглиблення кризових явищ в економіці росії та дефіциту фінансових ресурсів", - повідомили у розвідці.

Раніше, як зауважується, ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату 1 718 дол. У липні 2024 року розмір виплати збільшився до 3 524 дол. "При цьому ув’язнені, а також їхні родичі позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники добровольчих формувань. До того ж зарплата такої категорії осіб вдвічі–вчетверо нижча, ніж в інших окупантів", - вказали у СЗР.

Рекордні втрати рф у 2024 році: ворожа армія втратила еквівалент 36 дивізій02.01.25, 13:06 • 29337 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
sluzhba-zovnishnoi-rozvidky-ukrainyСлужба зовнішньої розвідки України
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