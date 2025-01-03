рф відправила на війну проти України до 180 тисяч в'язнів - розвідка
Київ • УНН
росія мобілізувала до 180 тисяч ув'язнених для участі у війні проти України. З 1 січня скасовано одноразові виплати в'язням за підписання контракту з міноборони рф через економічну кризу.
росія залучила для участі у війні рф проти України від 140 тисяч до 180 тисяч ув'язнених, повідомили в Службі зовнішньої розвідки України, пише УНН.
Станом на листопад 2024 року рф залучила для участі у російсько-українській війні від 140 000 до 180 000 осіб, що відбували покарання за злочини в російських тюрмах
"Усього в російських колоніях і тюрмах на 2024 рік перебувало близько 300 000-350 000 тисяч ув’язнених. Це вдвічі менше, ніж у 2014 році. Причина зменшення - російсько-українська війна", - зазначили у розвідці.
При цьому у СЗР вказали, що 1 січня набула чинності постанова уряду рф, що скасовує одноразову грошову виплату ув’язненим за підписання контракту з мо рф для участі у війні проти України.
"Законодавче скасування одноразової виплати є свідченням поглиблення кризових явищ в економіці росії та дефіциту фінансових ресурсів", - повідомили у розвідці.
Раніше, як зауважується, ув’язнені отримували за контракт одноразову виплату 1 718 дол. У липні 2024 року розмір виплати збільшився до 3 524 дол. "При цьому ув’язнені, а також їхні родичі позбавлені низки виплат і пільг, які отримують учасники добровольчих формувань. До того ж зарплата такої категорії осіб вдвічі–вчетверо нижча, ніж в інших окупантів", - вказали у СЗР.
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