Рекордні втрати рф у 2024 році: ворожа армія втратила еквівалент 36 дивізій

У 2024 році армія рф зазнала найбільших втрат від початку війни, які стали серйозним ударом по її бойовій спроможності, лише у живій силі безповоротні і санітарні втрати ворога становлять 430 790 осіб, або 36 дивізій, повідомляє Міноборони України, передає УНН.

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"У 2024 році найбільшу цифру безповоротних і санітарних втрат у живій силі агресора за місяць зафіксовано у грудні 2024 року – 48 670 військових", — ідеться у повідомленні.

Це, як вказано, найвищий показник з початку широкомасштабного вторгнення. Раніше найбільші втрати армії рф у живій силі були зафіксовані в листопаді 2024 року і становили 45 720 осіб.

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Втрати російських військ у 2024 році, за даними Міноборони України:

430 790 військових – безповоротні і санітарні втрати у живій силі, що еквівалентно 36 мотострілецьким дивізіям сухопутних військ.

3 689 танків – знищено і підбито, що умовно відповідає 119 танковим батальйонам.

8 956 ББМ – умовно – це кількість ББМ понад 37 мотострілецьких дивізій.

Найбільше ворожої бронетехніки, як повідомляється, було уражено та виведено з ладу в жовтні 2024 року – 923 одиниці. Знищення такої кількості бойових броньованих машин за місяць обійшлося бюджету країни-агресора орієнтовно в пів мільярда доларів США.

13 050 артсистем – вистачило б для укомплектування 725 артилерійських дивізіонів.

313 РСЗВ і 407 засобів ППО – перетворено на металобрухт.

21 345 автомобілів – виведено з ладу. У листопаді 2024 року зафіксовано найбільшу кількість підбитих і знищених автомобілів різного призначення ворога – 2 469.

"Наші воїни тримають оборону і наближають перемогу", - підкреслили в Міноборони.

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