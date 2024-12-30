Британська розвідка розкрила щоденні втрати армії рф у листопаді

Лише у листопаді російська армія втрачала в день по понад 1500 осіб загиблими та пораненими. Про це йдеться у звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих у понеділок, де також вказується про спроби рф набрати новобранців шляхом списання боргів тим, хто вступає на службу, починаючи з грудня цього року, пише УНН.

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"Наприкінці листопада 2024 року в росії було ухвалено закон, який дозволить військовослужбовцям, які влаштувалися на військову службу після 1 грудня 2024 року, списати заборгованість за кредитами. Списання стосуватиметься кредитів на суму до 10 мільйонів рублів (приблизно 94 400 доларів США) і поширюватиметься також на подружжя. Це на додаток до програми кредитних канікул для російських військовослужбовців. Незалежна російська медіаорганізація "Медіазона" повідомляє, що з жовтня 2022 року було взято 411 000 кредитних канікул за іпотечними кредитами та особистими позиками", - ідеться у звіті британської розвідки.

Фінансові стимули росії для призовників на військову службу майже напевно спрямовані на забезпечення достатнього поповнення їх постійно зростаючих втрат, які наразі становлять понад 760 000 вбитих і поранених, і в середньому 1523 на день у листопаді 2024 року. Стимули також майже напевно спрямовані на зниження ймовірності того, що росії доведеться проводити подальші мобілізації, які, на думку російського керівництва, завдають шкоди громадській підтримці війни та підвищують ризик подальшої згубної великомасштабної еміграції - зазначили у МО Британії.

У звіті зазначається, що списання платежів за кредитами, швидше за все, збільшить фінансовий тиск на російські банки у 2025 році, на додаток до тиску з боку високих процентних ставок та санкцій. "Це майже напевно зменшить стійкість банківського сектора до реагування на потенційний економічний шок", - вказали у британському Міноборони.

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