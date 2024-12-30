Британская разведка раскрыла ежедневные потери армии рф в ноябре

Только в ноябре российская армия теряла в день по более 1500 человек погибшими и ранеными. Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных в понедельник, где также указывается о попытках рф набрать новобранцев путем списания долгов тем, кто поступает на службу, начиная с декабря этого года, пишет УНН.

Детали

"В конце ноября 2024 года в россии был принят закон, который позволит военнослужащим, которые устроились на военную службу после 1 декабря 2024 года, списать задолженность по кредитам. Списание будет касаться кредитов на сумму до 10 миллионов рублей (примерно 94 400 долларов США) и будет распространяться также на супругов. Это в дополнение к программе кредитных каникул для российских военнослужащих. Независимая российская медиаорганизация "Медиазона" сообщает, что с октября 2022 года было взято 411 000 кредитных каникул по ипотечным кредитам и личным займам", - говорится в отчете британской разведки.

Финансовые стимулы россии для призывников на военную службу почти наверняка направлены на обеспечение достаточного пополнения их постоянно растущих потерь, которые сейчас составляют более 760 000 убитых и раненых, и в среднем 1523 в день в ноябре 2024 года. Стимулы также почти наверняка направлены на снижение вероятности того, что россии придется проводить дальнейшие мобилизации, которые, по мнению российского руководства, наносят ущерб общественной поддержке войны и повышают риск дальнейшей пагубной крупномасштабной эмиграции - отметили в МО Великобритании.

В отчете отмечается, что списание платежей по кредитам, скорее всего, увеличит финансовое давление на российские банки в 2025 году, в дополнение к давлению со стороны высоких процентных ставок и санкций. "Это почти наверняка уменьшит устойчивость банковского сектора к реагированию на потенциальный экономический шок", - указали в британском Минобороны.

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