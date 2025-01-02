Рекордные потери рф в 2024 году: вражеская армия потеряла эквивалент 36 дивизий
Киев • УНН
В 2024 году армия рф понесла наибольшие потери с начала войны - 430 790 военных. Наибольшие месячные потери зафиксированы в декабре - 48 670 военных.
В 2024 году армия рф понесла наибольшие потери с начала войны, которые стали серьезным ударом по ее боевой способности, только в живой силе безвозвратные и санитарные потери врага составляют 430 790 человек, или 36 дивизий, сообщает Минобороны Украины, передает УНН.
Детали
"В 2024 году наибольшая цифра безвозвратных и санитарных потерь в живой силе агрессора за месяц зафиксирована в декабре 2024 года - 48 670 военных", - говорится в сообщении.
Это, как указано, самый высокий показатель с начала широкомасштабного вторжения. Ранее наибольшие потери армии рф в живой силе были зафиксированы в ноябре 2024 года и составляли 45 720 человек.
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Потери российских войск в 2024 году, по данным Минобороны Украины:
- 430 790 военных - безвозвратные и санитарные потери в живой силе, что эквивалентно 36 мотострелковым дивизиям сухопутных войск.
- 3 689 танков - уничтожено и подбито, что условно соответствует 119 танковым батальонам.
- 8 956 ББМ - условно - это количество ББМ свыше 37 мотострелковых дивизий.
Больше всего вражеской бронетехники, как сообщается, было поражено и выведено из строя в октябре 2024 года - 923 единицы. Уничтожение такого количества боевых бронированных машин за месяц обошлось бюджету страны-агрессора ориентировочно в полмиллиарда долларов США.
- 13 050 артсистем - хватило бы для укомплектования 725 артиллерийских дивизионов.
- 313 РСЗО и 407 средств ПВО - превращены в металлолом.
- 21 345 автомобилей - выведено из строя. В ноябре 2024 года зафиксировано наибольшее количество подбитых и уничтоженных автомобилей различного назначения врага - 2 469.
"Наши воины держат оборону и приближают победу", - подчеркнули в Минобороны.
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