Потери противника за сутки: ВСУ уничтожили 1370 оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1370 российских оккупантов. Также уничтожено 4 танка, 13 БМП, 20 артиллерийских систем и 69 БПЛА.
Оккупанты потеряли 1370 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 02.01.25:
- Личный состав: 792 170 (+1370).
- Танки: 9676 (+4).
- Бронированные боевые машины: 20056 (+13).
- Артиллерийские системы: 21552 (+20).
- РСЗВ: 1256.
- Средства ППО: 1032.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 330.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 21200 (+69).
- Крылатые ракеты: 3003.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 32729 (+54).
- Специальная техника: 3675 (+3).
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