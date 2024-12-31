На Покровском направлении противник пытался атаковать в районе 12 населенных пунктов - Генштаб о ситуации на фронте

По состоянию на 16:00 на фронте с начала суток, 31 декабря, произошло 117 боевых столкновений. На Покровском направлении Силы обороны успешно отбили 23 из 30 вражеских атак. Оккупанты совершили 22 штурма на Краматорском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба, передает УНН.

На Купянском направлении враг 7 раз активно пытался вытеснить позиции Сил обороны в трех районах

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты один раз штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник семь раз активно шел на позиции наших подразделений в районах Лозовой, Новой Круглявки и Загризового. Украинские воины стойко держат оборону, шесть боестолкновений все еще продолжаются.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила 16 атак на позиции украинцев вблизи Надежды, Первомайского, Зеленого Гая, Новоегоровки, Ямполя, Терновки, Дубровы и в направлениях Дружелюбовки, Черновщины и Новосергеевки. Пять боестолкновений продолжаются.

На Северском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районах Белогоровки и Григоровки, получили отпор.

На Краматорском направлении оккупанты 22 раза штурмовали наши подразделения в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки, Белая Гора и Предтечино, 13 боестолкновений все еще продолжаются.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых позиций неподалеку от Щербиновки и в Торецке, где Силы обороны отбили пять атак. Еще четыре атаки продолжаются до сих пор.

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С начала суток на Покровском направлении противник уже предпринял 30 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Барановка, Новоторецкое, Промень, Лысовка, Мирноград, Дачное, Зеленое, Новый Труд, Волковое, Песчаное и Нововаськовка. Силы обороны сдерживают натиск и на данный момент отбили 23 атаки противника. Потери врага уточняются.

Продолжаются бои вблизи населенных пунктов Петропавловка, Украинка, Шевченко и Курахово на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбито девять атак оккупационной армии, еще пять атак продолжаются.

На Времевском направлении продолжаются четыре боестолкновения, всего за сегодня противник семь раз атаковал вблизи Константинопольского, Дачного, Разлива, Большой Новоселки и Нескучного, кроме того, враг нанес авиаудар КАБом по Зеленому Полю.

На Орехивском направлении противник трижды пытался продвинуться в сторону Новоандреевки, получил отпор.

В Курской области украинские защитники отбивают четыре наступательные действия захватчиков.

На других направлениях без особых изменений, указали в Генштабе.

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