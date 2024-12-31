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рф пока использует военных из КНДР на Курщине - ГУР

рф пока использует военных из КНДР на Курщине - ГУР

Киев  •  УНН

 • 8954 просмотра

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Глава ГУР подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины на территории Курской области рф. По данным Белого дома, за последнюю неделю КНДР потеряла там около тысячи военных.

россия использует северокорейских солдат пока что в курской области. Об этом заявил глава главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона, передает УНН.

"Участие военнослужащих КНДР в боевых действиях против Украины неоспоримо и не подлежит сомнению. россия использует их пока что в курской области. Надеюсь, этим все ограничится", - сказал Буданов.

Дополнение

28 декабря Reuters сообщало, что представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что северокорейские военные несут значительные потери на передовой в войне россии против Украины. За последнюю неделю в Курской области россии было убито или ранено тысячу их военных. 

27 декабря сообщалось, что разведка Южной Кореи подтвердила данные о взятии украинскими военными в плен раненого северокорейского солдата в Курской области. Накануне вечером соответствующая информация о захвате бойца КНДР в плен появилась на украинских медиаресурсах.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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