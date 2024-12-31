рф поки що використовує військових з КНДР на Курщині - ГУР

росія використовує північнокорейських солдатів поки що в курській області. Про це заявив глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в ефірі телемарафону, передає УНН.

"Участь військовослужбовців КНДР в бойових діях проти України беззаперечна й не підлягає сумніву. росія використовує їх поки що в курській області. Сподіваюсь, цим все обмежиться", - сказав Буданов.

Доповнення

28 грудня Reuters повідомляло, що представник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що північнокорейські військові зазнають значних втрат на передовій у війні росії проти України. За останній тиждень у Курській області росії було вбито або поранено тисячу їхніх військових.

27 грудня повідомлялося, що розвідка Південної Кореї підтвердила дані про взяття українськими військовими в полон пораненого північнокорейського солдата в Курській області. Напередодні ввечері відповідна інформація про захоплення бійця КНДР в полон з'явилася на українських медіаресурсах.