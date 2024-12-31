На Покровському напрямку противник намагався атакувати у районі 12 населених пунктів - Генштаб про ситуацію на фронті
Київ • УНН
На різних напрямках фронту відбулося 117 бойових зіткнень, найактивніше армія рф атакує на Покровському - там вже відбулось 30 боїв. Українські військові успішно відбили більшість ворожих наступів, частина боїв ще триває.
Станом на 16:00 на фронті від початку доби, 31 грудня, відбулося 117 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони успішно відбили 23 з 30 ворожих атак. Окупанти здійснили 22 штурми на Краматорському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.
На Куп’янському напрямку ворог 7 разів активно намагався витіснити позиції Сил оборони в трьох районах
Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти один раз штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська.
На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. Українські воїни стійко тримають оборону, шість боєзіткнень ще тривають.
Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини та Новосергіївки. П’ять боєзіткнень тривають.
На Сіверському напрямку окупанти тричі намагалися просуватись вперед на позиції наших військ в районах Білогорівки та Григорівки, отримали відсіч.
На Краматорському напрямку окупанти 22 рази штурмували наші підрозділи в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине, 13 боєзіткнень ще тривають.
На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та в Торецьку, де Сили оборони відбили п’ять атак. Ще чотири атаки тривають досі.
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З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 23 атаки противника. Втрати ворога уточнюються.
Продовжуються бої поблизу населених пунктів Петропавлівка, Українка, Шевченко та Курахове на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито дев’ять атак окупаційної армії, ще п’ять атак тривають.
На Времівському напрямку тривають чотири боєзіткнення, загалом за сьогодні противник сім разів атакував поблизу Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного, крім того, ворог завдав авіаудару КАБом по Зеленому Полю.
На Оріхівському напрямку противник тричі намагалися просуватись в бік Новоандріївки, отримав відсіч.
В Курській області українські захисники відбивають чотири наступальні дії загарбників.
На інших напрямках без особливих змін, вказали в Генштабі.
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