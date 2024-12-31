На Покровському напрямку противник намагався атакувати у районі 12 населених пунктів - Генштаб про ситуацію на фронті

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 122784 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 120735 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 124713 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 143737 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 164692 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 144876 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 156081 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175332 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221537 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176649 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 146382 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 179409 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 162740 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 139869 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115329 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 122791 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115329 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 232615 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 229421 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 358801 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 35126 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 51410 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 50912 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 87410 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 105457 перегляди
Актуальне
На Покровському напрямку противник намагався атакувати у районі 12 населених пунктів - Генштаб про ситуацію на фронті

На Покровському напрямку противник намагався атакувати у районі 12 населених пунктів - Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 20455 перегляди

На різних напрямках фронту відбулося 117 бойових зіткнень, найактивніше армія рф атакує на Покровському - там вже відбулось 30 боїв. Українські військові успішно відбили більшість ворожих наступів, частина боїв ще триває.

Станом на 16:00 на фронті від початку доби, 31 грудня, відбулося 117 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони успішно відбили 23 з 30 ворожих атак. Окупанти здійснили 22 штурми на Краматорському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генштабу, передає УНН.

На Куп’янському напрямку ворог 7 разів активно намагався витіснити позиції Сил оборони в трьох районах

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти один раз штурмували оборонні рубежі українського війська у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Лозової, Нової Кругляківки та Загризового. Українські воїни стійко тримають оборону, шість боєзіткнень ще тривають.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Надії, Першотравневого, Зеленого Гаю, Новоєгорівки, Ямполівки, Тернів, Діброви та в напрямках Дружелюбівки, Чернещини та Новосергіївки. П’ять боєзіткнень тривають.

На Сіверському напрямку окупанти тричі намагалися просуватись вперед на позиції наших військ в районах Білогорівки та Григорівки, отримали відсіч.

На Краматорському напрямку окупанти 22 рази штурмували наші підрозділи в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине, 13 боєзіткнень ще тривають.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Щербинівки та в Торецьку, де Сили оборони відбили п’ять атак. Ще чотири атаки тривають досі.

ССО зайняли ще одне село на курщині, де воювали військові з КНДР: відео31.12.24, 11:38 • 22826 переглядiв

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Зелене Поле, Баранівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Мирноград, Даченське, Зелене, Новий Труд, Вовкове, Піщане та Нововасилівка. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 23 атаки противника. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу населених пунктів Петропавлівка, Українка, Шевченко та Курахове на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито дев’ять атак окупаційної армії, ще п’ять атак тривають.

На Времівському напрямку тривають чотири боєзіткнення, загалом за сьогодні противник сім разів атакував поблизу Костянтинопольського, Дачного, Розливу, Великої Новосілки та Нескучного, крім того, ворог завдав авіаудару КАБом по Зеленому Полю.

На Оріхівському напрямку противник тричі намагалися просуватись в бік Новоандріївки, отримав відсіч.

В Курській області українські захисники відбивають чотири наступальні дії загарбників.

На інших напрямках без особливих змін, вказали в Генштабі.

рф поки що використовує військових з КНДР на Курщині - ГУР31.12.24, 16:27 • 21103 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
ukrainaУкраїна
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами