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Втрати супротивника за добу: ЗСУ знищили 1370 окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 27964 перегляди

За минулу добу українські військові ліквідували 1370 російських окупантів. Також знищено 4 танки, 13 БМП, 20 артилерійських систем та 69 БПЛА.

Окупанти втратили 1370 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 02.01.25:

- Особовий склад: 792 170 (+1370).

- Танки: 9676 (+4).

- Броньовані бойові машини: 20056 (+13).

- Артилерійські системи: 21552 (+20).

- РСЗВ: 1256.

- Засоби ППО: 1032.

- Літаки: 369.

- Гелікоптери: 330.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 21200 (+69).

- Крилаті ракети: 3003.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 32729 (+54).

- Спеціальна техніка: 3675 (+3).

На Покровському напрямку противник намагався атакувати у районі 12 населених пунктів - Генштаб про ситуацію на фронті 31.12.24, 16:31 • 20455 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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