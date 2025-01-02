Втрати супротивника за добу: ЗСУ знищили 1370 окупантів - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу українські військові ліквідували 1370 російських окупантів. Також знищено 4 танки, 13 БМП, 20 артилерійських систем та 69 БПЛА.
Окупанти втратили 1370 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 02.01.25:
- Особовий склад: 792 170 (+1370).
- Танки: 9676 (+4).
- Броньовані бойові машини: 20056 (+13).
- Артилерійські системи: 21552 (+20).
- РСЗВ: 1256.
- Засоби ППО: 1032.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 330.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 21200 (+69).
- Крилаті ракети: 3003.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 32729 (+54).
- Спеціальна техніка: 3675 (+3).
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