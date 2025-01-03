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рф отправила на войну против Украины до 180 тысяч заключенных - разведка

рф отправила на войну против Украины до 180 тысяч заключенных - разведка

Киев  •  УНН

 • 2893 просмотра

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россия мобилизовала до 180 тысяч заключенных для участия в войне против Украины. С 1 января отменены единовременные выплаты заключенным за подписание контракта с минобороны рф из-за экономического кризиса.

россия привлекла для участия в войне рф против Украины от 140 тысяч до 180 тысяч заключенных, сообщили в Службе внешней разведки Украины, пишет УНН.

По состоянию на ноябрь 2024 года рф привлекла для участия в российско-украинской войне от 140 000 до 180 000 человек, отбывавших наказание за преступления в российских тюрьмах

- сообщили в СВР 2 января.

"Всего в российских колониях и тюрьмах на 2024 год находилось около 300 000-350 000 тысяч заключенных. Это вдвое меньше, чем в 2014 году. Причина уменьшения - российско-украинская война", - отметили в разведке.

При этом в СВР указали, что 1 января вступило в силу постановление правительства рф, отменяющее единовременную денежную выплату заключенным за подписание контракта с мо рф для участия в войне против Украины.

"Законодательная отмена единовременной выплаты является свидетельством углубления кризисных явлений в экономике россии и дефицита финансовых ресурсов", - сообщили в разведке.

Ранее, как отмечается, заключенные получали за контракт единовременную выплату 1 718 долл. В июле 2024 года размер выплаты увеличился до 3 524 долл. "При этом заключенные, а также их родственники лишены ряда выплат и льгот, которые получают участники добровольческих формирований. К тому же зарплата такой категории лиц вдвое-вчетверо ниже, чем у других оккупантов", - указали в СВР.

Рекордные потери рф в 2024 году: вражеская армия потеряла эквивалент 36 дивизий2 янв. 2025, 11:06 • 26500 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
sluzhba-vneshnei-razvedki-ukrainiСлужба внешней разведки Украины
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