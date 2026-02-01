рф отклонила все проекты амнистии и продолжает привлекать заключенных к войне - разведка
Киев • УНН
кремль продолжает использовать заключенных как ресурс в войне, а Госдума отклонила восемь проектов амнистии. Единственный путь к свободе для россиян - участие в войне, что приводит к росту преступности.
кремль и впредь использует заключенных как ресурс в войне против Украины. Кроме того, на прошлой неделе российская госдума за один день отклонила восемь проектов амнистии, поданных в 2020-2025 годах. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.
Детали
кремль и впредь делает ставку на заключенных как расходный ресурс войны против Украины. На прошлой неделе российская госдума за один день отклонила восемь проектов амнистии, поданных в 2020–2025 годах, в том числе инициативу так называемой "широкой амнистии" для ветеранов, женщин с детьми, людей с инвалидностью, участников протестов и осужденных за сотрудничество с "нежелательными" иностранными НКО - то есть не для самых опасных преступников. В то же время депутаты отказали в амнистии журналистам, критикам власти, женщинам и вдовам участников "сво", а также предпринимателям
По предварительной информации, последнюю масштабную амнистию в рф проводили еще в 2015 году - десятилетний перерыв является беспрецедентным за весь период действия конституции россии. Впрочем, у кремля другое видение.
В пояснительной записке комитета госдумы по государственному строительству и законодательству указано, что амнистия "утратила актуальность" из-за якобы "гуманизации" уголовного законодательства. На самом деле речь идет о выборочном освобождении от ответственности мобилизованных и контрактников и ограниченных послаблениях для беременных и матерей детей до 14 лет. Посыл прозрачен: единственный реальный путь к свободе - участие в войне
Также указано, что на этом фоне карательная система рф продолжает освобождать через участие в боевых действиях осужденных за тяжкие преступления, которые возвращаются к мирной жизни и снова убивают.
Только по официальным данным, с 2022 года российские суды признали виновными более 8 тысяч участников "сво", из которых почти 900 проходили по делам о насильственных преступлениях. По меньшей мере 423 человека погибли от действий этих "ветеранов" - прямое следствие политики, подменяющей правосудие войной
Напомним
россия мобилизовала до 180 тысяч заключенных для участия в войне против Украины. С 1 января отменены единовременные выплаты заключенным за подписание контракта с минобороны рф из-за экономического кризиса.