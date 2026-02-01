рф отклонила все проекты амнистии и продолжает привлекать заключенных к войне - разведка

кремль и впредь использует заключенных как ресурс в войне против Украины. Кроме того, на прошлой неделе российская госдума за один день отклонила восемь проектов амнистии, поданных в 2020-2025 годах. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

кремль и впредь делает ставку на заключенных как расходный ресурс войны против Украины. На прошлой неделе российская госдума за один день отклонила восемь проектов амнистии, поданных в 2020–2025 годах, в том числе инициативу так называемой "широкой амнистии" для ветеранов, женщин с детьми, людей с инвалидностью, участников протестов и осужденных за сотрудничество с "нежелательными" иностранными НКО - то есть не для самых опасных преступников. В то же время депутаты отказали в амнистии журналистам, критикам власти, женщинам и вдовам участников "сво", а также предпринимателям