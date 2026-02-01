$42.850.00
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
10:11 • 6952 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
06:56 • 12859 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 29570 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 47670 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в США
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 34414 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 32680 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 26440 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 16536 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 14093 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
рф отклонила все проекты амнистии и продолжает привлекать заключенных к войне - разведка

Киев • УНН

 • 8 просмотра

кремль продолжает использовать заключенных как ресурс в войне, а Госдума отклонила восемь проектов амнистии. Единственный путь к свободе для россиян - участие в войне, что приводит к росту преступности.

рф отклонила все проекты амнистии и продолжает привлекать заключенных к войне - разведка
Фото: Служба внешней разведки Украины

кремль и впредь использует заключенных как ресурс в войне против Украины. Кроме того, на прошлой неделе российская госдума за один день отклонила восемь проектов амнистии, поданных в 2020-2025 годах. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает УНН.

Детали

кремль и впредь делает ставку на заключенных как расходный ресурс войны против Украины. На прошлой неделе российская госдума за один день отклонила восемь проектов амнистии, поданных в 2020–2025 годах, в том числе инициативу так называемой "широкой амнистии" для ветеранов, женщин с детьми, людей с инвалидностью, участников протестов и осужденных за сотрудничество с "нежелательными" иностранными НКО - то есть не для самых опасных преступников. В то же время депутаты отказали в амнистии журналистам, критикам власти, женщинам и вдовам участников "сво", а также предпринимателям

- говорится в сообщении.

По предварительной информации, последнюю масштабную амнистию в рф проводили еще в 2015 году - десятилетний перерыв является беспрецедентным за весь период действия конституции россии. Впрочем, у кремля другое видение.

В пояснительной записке комитета госдумы по государственному строительству и законодательству указано, что амнистия "утратила актуальность" из-за якобы "гуманизации" уголовного законодательства. На самом деле речь идет о выборочном освобождении от ответственности мобилизованных и контрактников и ограниченных послаблениях для беременных и матерей детей до 14 лет. Посыл прозрачен: единственный реальный путь к свободе - участие в войне

- подчеркивает разведка.

Также указано, что на этом фоне карательная система рф продолжает освобождать через участие в боевых действиях осужденных за тяжкие преступления, которые возвращаются к мирной жизни и снова убивают.

Только по официальным данным, с 2022 года российские суды признали виновными более 8 тысяч участников "сво", из которых почти 900 проходили по делам о насильственных преступлениях. По меньшей мере 423 человека погибли от действий этих "ветеранов" - прямое следствие политики, подменяющей правосудие войной

- подчеркивается в сообщении.

Напомним

россия мобилизовала до 180 тысяч заключенных для участия в войне против Украины. С 1 января отменены единовременные выплаты заключенным за подписание контракта с минобороны рф из-за экономического кризиса.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитика
Мобилизация
Война в Украине
Служба внешней разведки Украины
Украина